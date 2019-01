Diversidad en el Festival de Cine Global

Más de 80 películas que muestran la diversidad del séptimo arte mundial conforman la cartelera de la duodécima edición del Festival de Cine Global Dominicano (FCGD), que se desarrollará del 30 de enero al 6 de febrero en el Palacio del Cine Blue Mall, con la República de Corea como país invitado de honor.



La apetura del evento será con el estreno mundial de Como si fuera la primera vez, un filme de Sony Pictures International Productions y Lantica Media, rodado en la República Dominicana con el apoyo de la ley de incentivos cinematográficos. La proyección contará con la presencia del director, Mauricio Valle, y los actores Ximena Romo, Paco Ruedas y Alejandro Camacho.

Además de este debut cinemátografico, otras cintas que compiten como Ópera Prima Ficción son: A Family Submerged (Argentina), Jaulas (España), Colours (República Dominicana), Eternity (Perú), Viaje al cuarto de una madre (España), Marilyn (Argentina), Miriam miente (República Dominicana), Mi mejor amigo (Argentina), La camarista (México) y El Piedra (Colombia).

Mientras que en la competencia Corto Global destacan: A la deriva (República Dominicana), ANI (México), Convicta (República Dominicana), Looped Love (Italia), Madres de luna (España), Notes on the Shore (Cuba), Psicolapse (España), Roake (Reino Unido), Salam (EE.UU.), Tamba (República Dominicana) y La Entreviú (Estados Unidos).

Durante un encuentro con la prensa en Funglode, Omar de la Cruz, director del FCGD, adelantó que entre los invitados están el jurista español Baltazar Garzón, quien es uno de los protagonistas del documental The Code; el productor y director estadounidense Brett Ratner (The Revenant, Black Mass y Truth), el director estadounidense John Singleton (The Fast and the Furious y 2 Fast 2 Furious: A todo gas 2) y Jesse Terrero, cineasta dominicano que ha triunfado en Estados Unidos, sobre todo con su reciente serie Nicky Jam: El ganador, que se estrenó en Netflix en 2018.

Además, se estrenará el documental Gilbert, héroe de dos pueblos, dirigido por Elvira Almonte para el canal Señales TV, de Euri Cabral.

Tres categorías en competencia

Los organizadores informaron que como parte de la selección de filmes del equipo de curadores del Festival destacan al menos una veintena de películas que han competido en el Festival de Cannes, cuatro de los cinco filmes que fueron seleccionados para competir en los Premios Oscar como mejor película de habla no inglesa, y, cinco filmes que representan al país de honor: la República de Corea. El Festival de Cine Global Dominicano tendrá nuevamente tres categorías en competencia: Ópera Prima Ficción, Corto Global y Ópera Prima Documental, esta última llevará el nombre de “Fernando Baez”, como homenaje póstumo al destacado cineasta dominicano, fallecido el 3 de julio de 2018.