Infectóloga advierte pueden aparecer más casos de rabia

La joven oriunda de Pedernales ingresada el pasado lunes en el hospital Robert Reid Cabral con síntomas de rabia humana está en condiciones estables y bajo sedación en espera de que el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta remita los resultados del estudio viral que le fue practicado para confirmar o descartar la enfermedad.



La doctora Josefina Fernández, directora del Departamento de Infectología del referido centro, explicó que el estado de salud de Ana Luisa Pérez es estable y se le están administrando sedantes para evitar que se agite, en tanto reciben los resultados este jueves.

La especialista dijo que en caso de que las muestras arrojen un resultado positivo se le propondrá a los padres aplicarle el “Protocolo de Milwaukee” o coma inducido para administrarle medicamentos antivirales, por ser esta la única posibilidad de que pueda sobrevivir a la letal enfermedad, aunque reconoció que el mismo no ha sido exitoso en los casos más recientes correspondientes a tres niños pedernalenses que perecieron a finales del año pasado.

Fernández afirmó que aunque hay evidencias de que la joven de 18 años fue agredida por un perro que murió en una zona endémica como es Pedernales y presentaba alucinaciones, también existen otras posibilidades diagnósticas que apunten a un cuadro psiquiátrico por lo que también la está atendiendo el departamento de higiene mental del hospital.

Reiteró que la rabia es 100% prevenible si se aplica la vacuna oportunamente, al tiempo que recomendó a las autoridades intervenir la zona. “Supuestamente lo han hecho pero los resultados no se ven y es posible que vengan más casos porque si no se ha hecho ya lo que pasó no puedes evitarlo. Esa joven fue mordida en octubre y ya vemos el resultado de un mal manejo de prevención”, dijo la infectóloga.