Con más de 50 años de carrera musical, el cantautor Joan Manuel Serrat, espera llegar al final de sus días cantando en los escenarios, pero sobre todo continuar saboreando el éxito que le ha tocado vivir.

Dijo que este es el sueño de todo artista que ama su oficio. Serrat ha disfrutado de ese éxito desde antes de su primera visita a la República Dominicana, en 1970, donde ofreció un concierto que tuvo como escenario el Palacio de Bellas Artes, el cual, aunque no recuerda muchos detalles, calificó de fantástico.

Para el también trovador, cada visita a la República Dominicana es motivo de felicidad y la aprovecha para hacer una exaltación a la amistad, porque aquí se reencuentra con personas con las que ha compartido durante toda una vida.

El intérprete de 75 años de edad, quien se presenta hoy en el Gran Teatro del Cibao (Santiago) y mañana en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua (Santo Domingo) con su gira “Mediterráneo Da Capo”, confesó que dentro de su repertorio musical no tiene canciones favoritas, porque todas han sido de su autoría y reflejan su pensamiento.

Agregó que cada una ha surgido de su inspiración en algún momento determinado. Para ello, el intérprete de éxitos como “Tu nombre me sabe a yerba”, “Tío Alberto”, “Para la libertad” y “Penélope”, entre otros, se apoya de todo lo que le rodea, escucha, huele y toca. Dice que escribe lo que le dictan sus sentidos y lo que lo lleva a reflexión.

“El mundo es mi inspiración. Hay un mundo interior y hay un mundo exterior, cuando hablo de ciertas cosas pesa más este mundo exterior; en otras, pesa más mi mundo interior”, manifestó.

Para Joan Manuel Serrat, toda la música es urbana, incluyendo la que él hace. “Toda la música es urbana, toda la música es de la calle. Hay una tendencia a encasillar la música que hacen algunos y otros como la música de protesta”, manifestó el cantante, quien consideró que son simplificaciones.

Aunque dijo estar muy poco informado con lo relativo al reguetón y el dembow, entiende que dentro de ellos pueden haber exponentes “rescatables artísticamente” y otros no, como ocurre en todos los géneros. “Pero en general, a mí me interesa más escuchar otro tipo de música; no me siento capacitado para descalificarlo (reguetón)”, subrayó.

Conciertos

Para sus dos presentaciones en República Dominicana, de la mano de César Suárez Pizano, dijo que hará lo que siempre ha hecho acompañado de sus músicos.

“Tengo una cierta evidencia de que le va a gustar, porque hasta ahora todos los conciertos que he hecho en estos ocho meses de la gira han sido del agrado de la gente”, expresó.

Al concluir su tour hará una pausa musical para reencontrarse con su familia.

Las boletas del concierto de Serrat, evento que cuenta con el respaldo de Multimedios del Caribe, se venden en UepaTickets.