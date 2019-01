Ministerio Público investiga explosión

Mientras se está a la espera de que el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste emita un informe sobre la explosión de la planta recicladora de aceite Serantra, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales realiza pesquisas para saber qué sucedió la tarde del lunes 14 de enero.



Hay una investigación abierta que lleva conjuntamente Medio Ambiente con el fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Edward López, la cualn determinará si hay indicios delictivos contra las personas, sus propiedades o los ecosistemas.

La Procuraduría de Medio Ambiente, dirigida por Francisco Núñez Contreras, con el fiscal titular de Santo Domingo Oeste, se encuentran realizando descensos para determinar las causas y el paradero de los dueños de esa empresa, de la cual figura como representante Patricio Veras.

“Me salvé por el gran poder de Dios”

Liliam Montaño no olvida la tarde del lunes 14 de enero cuando sucedió uno de sus principales temores: que explotara la fábrica de reciclaje de aceite, que operaba de manera ilegal al lado de su casa.

Ese estallido destruyó una mejora que tenía en la parte contigua a su residencia, donde vivía alquilada una joven que perdió todos los muebles tras la expansión de las llamas de fuego.

“Ese día fue Dios el que me levantó del suelo cuando hubo la explosión que retumbó la casa desde sus cimientos”. Esta catástrofe no sólo atentó contra su vida, sino que también la empeoró económicamente, debido a que perdió una inquilina que le generaba recursos y, aparte de eso, deberá realizar las reparaciones a los daños producidos por el siniestro y por la onda expansiva disparada por la explosión de una de sus calderas. Agradeció el hecho de que en el momento de la explosión no estuvieran presentes ninguno de sus hijos.e

Empleado dice “volvió a nacer ese día”

Leonelo Pierre, un ciudadano de origen haitiano que labora en una empresa contigua que se dedicada a prestar servicios de transporte con camiones, dijo, que “volvió a nacer ese día” luego de que estuvo a punto de ser aplastado por la caldera que explotó en la fábrica. Cinco personas murieron en el suceso, dos en el instante y tres más días después.