Avioneta estrellada en San Rafael de Yuma carece de identificación

Aeropuerto Las Américas.- Unidades de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Control de Drogas (DNCD), mantienen acordonada la comunidad de los Naranjos, provincia la Altagracia en busca de los ocupantes de una avioneta de origen descomido que en la madrugada de este miércoles se precipito a tierra en la zona.

La caída de la aeronave de origen no precisado aún no ha sido confirmada por el IDAC, entidad que maneje el sistema de aeronavegabilidad en el país y la que había informado que no tenía rastros de este vehículo aéreo, ni tampoco se ha informado si habido víctimas producto del accidente.

Trascendió que los militares y el organismo antinarcótico rastrean el aérea para determinar si esta aeronave pudo estar involucrada en el trasiego de estupefacientes, aunque se desconoce si en el interior de la misma se ha encontrado algún objeto comprometedor o rastras de drogas.

De acuerdo informes preliminares de los organismos investigativo, dan cuenta de que vecinos del lugar, les informaron que desde las primeras horas de las madrugadas este aparato sobrevoló la zona por varios minutos y posteriormente escucharon un fuerte estruendo, pasadas la 1:00 de la madrugada.

Otra apreciación de vecinos estableció que la avioneta accidentada, podría ser de un ciudadano extranjero que reside en la zona y que presuntamente vuela unos de estos aparatos de forma temeraria, razón por las que se han quejado públicamente en varias ocasiones.

La avioneta muestra que fue pintada recientemente de color plateado, razón por la cual las autoridades manejan la hipótesis de que esta pudiera haber sido utilizada para asunto ilícitos, no posee identificación ni se ha podido establecer el lugar de donde pudo haber despegado.