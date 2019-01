Nadal va a semifinal; se medirá a Tsitsipas

El español Rafael Nadal acabó con el sueño del estadounidense Frances Tiafoe, que alcanzó por primera vez unos cuartos de final en Grand Slam, y se enfrentará en la primera semifinal al griego Stefanos Tsitsipas, verdugo de su compatriota Roberto Bautista Agut.



Nadal volvió a estar exquisito al servicio, donde no cedió ningún sólo juego, así como eficaz al resto tras hacer efectiva la rotura en los primeros compases de cada uno de los parciales.

Nadal, quien alcanzó su trigésima semifinal en un campeonato Grand Slam, se enfrentará con el joven griego en semifinales, tenista al que ya venció en la final de Barcelona (2018), por un contundente 6-2 y 6-1, y en Toronto (2018), por 6-2 y 7-6(4).

Tsitsipas venció 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(2) a un digno Bautista, quien logró en este torneo su mejor actuación en un Grand Slam después de superar a rivales como el británico Andy Murray, el ruso Karen Khachanov y el croata Marin Cilic.

Respecto al cuadro femenino, la checa Petra Kvitova volvió a dar un duro golpe sobre la mesa tras sumar su undécima victoria desde que comenzó el año y se convirtió en la única jugadora, tras ganar a Barty por 6-1 y 6-4, en resolver todas sus eliminatorias en dos sets.

La otra semifinalista, Danielle Collins, se reafirmó como tenista revelación del primer ‘major’ tras conseguir las semifinales en el que está siendo su primer Abierto de Australia.

El español Rafa tuvo un partido “muy positivo”

Nadal incidió en que volvió a realizar un partido “muy positivo” frente a Tiafoe en cuartos de final y que sólo hubo un momento en el que no logró lo que quería. “Fue en el segundo set e íbamos 15-30. Ahí me he jugado una derecha cruzada en la que no conseguí lo que buscaba. Quitando esa excepción, el partido me ha salido prácticamente rodado”, sostuvo Nadal.