Se despierta interés por Santiago Oeste

Santiago. Aunque los promotores de la creación del distrito municipal Santiago Oeste aún no presentan aspiraciones, ya son varios los que han lanzado sus propuestas desde diferentes partidos políticos o movimientos.



Algunos lo han hecho en actos formales, otros desde las redes sociales, ya sea de manera de directa o desde las cuenta de otras personas. Sin embargo, los que nunca desmayaron en la batalla por lograr que este sector de Santiago fuera elevado de categoría, como la diputada Altagracia González, el periodista y ex egidor Hipólito Martínez, ambos del Partido de la Liberación Dominicana, así como el profesor y dirigente comunitario José Jáquez, aún no dicen si aspirarán, aunque ya algunos allegados lo proponen.

Aspirantes

El Partido Revolucionario Dominicano parece unificado en torno candidatura Ramón Cabrera en Santiago Oeste. La misma comunicación destaca que “la creación del nuevo distrito municipal ha despertado legítimas aspiraciones en dirigentes de los diversos partidos políticos en busca del control político de la nueva demarcación electoral”. En tanto que un acto encabezado por el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael-Papito- Cruz, se hizo el lanzamiento de la candidatura del compatriota Joel Payamps por el nuevo distrito de cada a las elecciones del 2020.

Otros han hecho cuadros que han publicado con nombres de los que posiblemente aspiren por los diferentes partidos políticos, entre estos: César Ramos por el PLD, José Bautista por el PRM, Marcos Álvarez por el PRD y Yoel Payamps del PRSC. Santiago Oeste, es uno de los sectores más pobres del municipio, formado por personas que migraron desde otros puntos de la ciudad y la región, el cual enfrente múltiples dificultades de servicios.

Espera para superar dificultades del sector

El pasado 28 de diciembre el presidente Danilo Medina promulgó hoy la Ley 65-18, que elevó la sección de El Ingenio Abajo a la categoría de distrito municipal, con el nombre de Santiago Oeste. Desde que fue promulgada la ley sus promotores y la gente de la comunidad que ven en esa disposición una posibilidad de superar las dificultades que han caracterizado ese sector.