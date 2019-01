Suspenden militares por atropello a motociclista en la Autovía del Coral

La dirección de la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran) suspendió por 30, 20 y 10 días a tres militares de la Fuerza Aerea de la República Dominicana por ordenar, perseguir y atropellar de forma deliberada a un motociclista en la Autovía del Coral.

Mediante sendos memorandos, el director de CIUTRÁN, Ricardo Castillo, tomó la medida de forma inmediata tras apreciar los videos en los cuales se observa al cabo Pedro Alberto Díaz Mejía; quien conducía la camioneta, el sargento Alejandro Concepción Soriano y al primer teniente Eloy Medina Ozorio cometiendo y supervisando la acción contra un motorista.

De acuerdo con el organismo militar, los efectivos hicieron uso desproporcionado de la fuerza, incumplimiento del deber, descuido, dejadez y evidenciar falta de responsabilidad.

Ayer se hizo viral en las redes sociales un video que capta el momento en la unidad militar embiste a una motocicleta que se desplazaba a alta velocidad, provocando que la misma saliera de la autovía El Coral.

La motocicleta era conducida por Daniel Valdez, quien se fracturó una pierna y fue operado con éxito en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, donde se recupera satisfactoriamente.

Valdez, forma parte de un club de motociclistas, con quienes iba manejando al momento del hecho.

“Si ellos piden que me pare, yo no tengo problemas tengo todos mis documentos al día, tengo mi casco protector, mis guantes de seguridad, tengo todo en orden, no entendí porque el atravesó la camioneta así”, expresó Valdez a varios periodistas mientras era ingresado al hospital.

Sus compañeros denunciaron que los militares del Ciutran, pese a la situación no brindaron los servicios de primeros auxilios, y pidieron a las autoridades que investigar el hecho para tomar las medidas de lugar.