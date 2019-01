Micky Montilla lleva a “Irene – La reina” a escena

Teatro- Con una primera función a casa llena y un público en completa complicidad, el actor y director de casting Micky Montilla regresó este fin de semana a las tablas con la pieza “Irene – La Reina”, en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Luego de casi 10 años enfocado en otras áreas artísticas, Montilla lleva a este escenario una pieza cargada de hilaridad y comedia, convirtiéndola en una perfecta excusa para salir de casa y disfrutar de una producción cargada de anécdotas y situaciones cómicas.

En esta puesta en escena, el actor dominicano logra conectar con el público y hacerlo participe de la obra, mientras que el personaje interpretado, una concursante de certamen de belleza que va descubriendo cómo funciona la industria, logra una buena conexión con la audiencia. Sin dudas, un montaje efectivo e interactivo, con guión y dirección de Víctor Datt, y el artista invitado Stalin Victoria hacen un espectáculo hilarante y de buen gusto.

La pieza “Irene- La Reina” narra la historia de una concursante de belleza que llega al último ensayo del Miss República Dominicana apoderándose del escenario y logrando contar una historia que nunca sabremos si es real o imaginaria.

“Una candidata un día me dijo que no entendía mis clases; me preguntaba que qué yo hacía allí. Le contesté que estaba ahí para enseñarles a perder porque de las 40, solo una ganaría, entonces debían saber cómo tomarlo y como seguir su vida. La muchacha empalideció y fue perdiendo la voz poco a poco. Por su cabeza nunca pasó la idea de que podía perder, pero no solo ella, todas”, dijo previamente Montilla sobre la historia.

“Irene” estará en escena los días 24, 25, 26 y 31 de enero del 2019, y el 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de febrero, a las 9:30 de la noche.