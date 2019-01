Tueska : agresiones psicológicas y manipulación dejan cicatrices emocionales

La merenguera colombiana Tueska , quien sometió a la justicia a su expareja el empresario artístico Evelio Herrera por alegada violencia intrafamiliar, dijo este sábado agresiones psicológicas y manipulación no dejan marcas visibles, pero si dejan cicatrices emocionales.

“Las agresiones psicológicas y manipulación; abusos que aunque no dejen marcas visibles si dejan cicatrices emocionales, espirituales, te quebrantan “, posteó la cantante en su cuenta de Instagram.

La intérprete de temas como “No te creas tan importante ” y “Con la misma moneda” señaló que esa situación daña la armonía familiar, relaciones personales, laborales, hiere profundamente y causan muchísimo daño.

“ Muchas veces por desconocimiento e ignorancia sobre el abuso psicólogo dejamos pasar una y otra vez situaciones que cuando comienzan, no tienen fin; nos lastiman y lastiman a todo el que está en nuestro entorno “, publicó.

Tueska consideró que las mujeres deben ser valientes y saber decir ¡basta!

“ Tú, yo, ¡todas! Si nos sucedió, no debe repetirse jamás, si lo estamos viviendo, ahora es el mejor momento para pararlo, y si nunca lo has experimentado identifica las señales a tiempo. No permitamos que abusen de nosotras jamás. ¡Denuncia.! “, agregó.

Evelio se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.