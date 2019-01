Trump critica a México por “no hacer nada” para detener caravana de migrantes

Washington, 19 ene (EFE).– El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy a México por “no hacer nada” para detener la caravana de migrantes hondureños, que ayer comenzaron a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos.

“México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos -muchos (migrantes) están todavía en México, pero no pueden atravesar nuestro Muro, se necesitan muchos Agentes Fronterizos si no hay ningún Muro. ¡No es fácil!”, tuiteó.

El mandatario publicó este mensaje en su cuenta de Twitter después de que ayer más de 2.000 migrantes hondureños entraran en caravana en México, sin seguir la petición de las autoridades migratorias de esperar en la frontera con Guatemala a recibir una tarjeta por razones humanitarias, un trámite que sí está cumpliendo otro millar de personas.

Poco después de publicar ese tuit, Trump volvió a quejarse de la supuesta inacción de México en declaraciones a los periodistas antes de partir hacia Dover (Delaware, EE.UU.) para reunirse con las familias de los cuatro soldados estadounidenses fallecidos esta semana en un atentado yihadista en Siria.

“México no los está parando” a los inmigrantes, y “muchos han llegado al área mexicana”, lamentó el presidente. “Si tuviéramos un muro no tendríamos problemas, tenemos muchas zonas abiertas” en la frontera, indicó Trump.

El mandatario volvió a referirse a los inmigrantes que llegan al país como “traficantes de seres humanos y de droga”, y afirmó que su presencia ha alcanzado unos niveles en los últimos cinco años que en EE.UU. no se habían visto antes.

Trump tiene previsto hacer hoy un “gran anuncio”, tal y como avanzó él mismo el viernes, sobre la frontera con México, donde quiere construir un muro, y el cierre parcial de la Administración federal, a punto de cumplir un mes.

Desde el pasado 22 de diciembre, el Gobierno federal de EE.UU. mantiene cerrado el 25 % de la Administración debido a la exigencia de Trump de incluir fondos para la construcción del muro en los presupuestos federales, una propuesta que ha chocado frontalmente con la nueva mayoría demócrata en la Cámara Baja.

Preguntado por los periodistas al respecto, no quiso adelantar detalles sobre el anuncio, que está previsto que haga a las 15.00 hora local (20.00 hora GMT), y criticó a la líder de los demócratas en la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, quien, a su juicio, “está controlada totalmente por la izquierda radical”.

“Es algo malo para ella y los demócratas”, aseguró Trump, quien subrayó que “todo el mundo sabe que los muros funcionan bien”.