Apresan a Evelio Herrera por acusación de violencia  intrafamiliar contra Tueska

Incluso, la colombiana concluyó este mensaje con una frase de Bert Hellinger: “Yo te amé mucho. Lo que te regalé te lo di con gusto.

Tú también me has dado mucho y eso lo honro. Por lo que no funcionó entre nosotros yo asumo mi parte de responsabilidad y a ti te dejo la tuya. Y ahora estemos en paz”.

Las cosas tomaron otro tono entre Evelio y su exesposa luego que Tueska se reencontró con el amor, junto a su actual pareja, el ingeniero José Miguel Florencio Estévez, ex director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).