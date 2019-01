Procurador  asegura que le dan seguimiento a los deportados

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que se le da seguimiento a los dominicanos que llegan deportados al país, no obstante explicó que no pueden ser procesados pues no han incurrido en violación a las leyes en la República Dominicana y que son personas que requieren un chance para su reinserción social.

“Son dominicanos que son recibidos y que no han delinquido en el país por lo tanto si llegan al país no pueden ser sometidos a ningún tipo de medida, ni de coerción, ni de coartarle su libertad porque no han violado la ley dominicana”, dijo.

Expresó que trabajan en ofrecer mejores oportunidades a estos dominicanos para evitar que caigan en manos de la delincuencia.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del palazo para el inicio de los trabajos de ampliación y reconstrucción del Centro de corrección y rehabilitación San Felipe en Puerto Plata, actualmente tiene 568 internos, su capacidad es de 569 y con la ampliación podrán albergar 144 más.