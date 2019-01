Cooperativa de Manoguayabo realiza seminario para jóvenes emprendedores

Santo Domingo Oeste.– Con la finalidad de empoderar a los jóvenes en diversas áreas del desarrollo, la Cooperativa de Manoguayabo organizó el 1er. seminario-taller: “Juventud, emprende, CoopManoguayabo 2019”.

Pedro Guzmán, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Manoguayabo, encabezó la actividad, que se realizó el sábado 12 de enero en las instalaciones de la Liga Juan Guzmán de Manoguayabo, y dictó la conferencia: “Fundamentos de la Identidad Cooperativa”.

También fungieron como expositores Rosanna Reynoso, con el tema: “Automotivación y Liderazgo”, y Magín Domingo, quien expuso sobre: “Finanzas para Jóvenes Emprendedores”.

Guzmán instó a los jóvenes a conocer todo el trabajo que se realiza desde la Cooperativa de Manoguayabo en contribuir con el desarrollo económico y social de Manoguayabo y zonas aledañas.

Reynoso llevó al escenario estrategias de automotivación, condiciones indispensables que impulsan a los líderes del siglo XXI a ser entes de cambio.

Domingo dio excelentes tips para crear y mantener unas saludables educación y cultura financiera: cambiar el chip, conocer el costo de tu comunidad, mirar los riesgos, crear una rutina financiera, gastar en base a los ingresos, no por necesidades irreales; tener una comprensión adecuada para qué es el crédito, no tomar dinero prestado sin ahorrar, que el crédito no sustituya el ahorro, entre otros. Por CoopManoguayabo, estuvieron, además, de Pedro Guzmán, Eduardo Abreu, tesorero del Consejo de Administración; Ana Elia López, secretaria del Consejo de Administración; Norma Pérez, presidenta del Comité de Jóvenes, Luis Herrera, miembro del Consejo de Vigilancia, y Silvia Contreras.