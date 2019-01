Grupo Atom reconoce el trabajo de las agencias de viajes

La empresa mayorista de viajes Grupo Atom reconoció el trabajo de las agencias de viajes de mayor producción durante el recién finalizado año 2018.



“Gracias a Dios, a nuestros clientes y nuestro equipo hemos superado todas nuestras metas, logrando satisfacerles y brindarles un servicio con excelencia, que es nuestro principal objetivo”, destacó Karla Alonso, gerente general, durante el acto de premiación.

Resaltó que Atom, la cual trabaja exclusivamente con agencias de viajes, protagonizó un 2018 con nuevos retos, cambios, expectativas y sobre todo, de fortalecimiento como equipo, superando las metas propuestas como touroperador mayoristas del país.

“Hoy en día somos una empresa sólida, una gran familia, una marca que nos identifica y que es sinónimo de garantía, seguridad y calidad. Seguiremos empeñados en ello y convencidos de que juntos seguiremos rompiendo metas en este año 2019”, precisó Alonso.

Durante la ceremonia, realizada en Casa Mencía, se sorteó un vehículo entre las agencias de mayor producción, entre ellas BFJ Tours, Viajes y Eventos del Caribe, All Trip and Travels, La Ría Tours, O&N Services y Mery Tours, entre otras.