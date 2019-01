Margarita: país no está preparado para reforma

La vicepresidenta Margarita Cedeño sostuvo que el país no está preparado para una segunda reforma constitucional solo para permitir la reelección del presidente Danilo Medina y que no está de acuerdo “que ese sea el mensaje que debemos de mandar”.



“Hay que esperar cuál es la decisión del presidente Danilo Medina, de todas maneras Danilo es un hombre que sabe cuál es su papel en la historia y está dispuesto a respetar la institucionalidad del país. Yo no creo que el país esté preparado para una segunda reforma constitucional solo para el tema de la reelección, yo no creo que ese sea el mensaje de que debemos de mandar tampoco”, subrayó Cedeño de Fernández.

Agregó que el tema de la reelección se da porque “no se ha preparado el relevo generacional y los líderes deben permitir y facilitar que otros liderazgos puedan surgir y puedan continuar la labor buena que hayan realizado los anteriores”.

Las declaraciones de la vicepresidenta coinciden con las afirmaciones emitidas ayer por el ministro administrativo de la Presidencia y miembro del Comité Central del PLD, José Ramón Peralta, en las que establece que “el danilismo” es la fuerza política determinante del país porque tiene una obra de gobierno que está presente en todo el país.

Aseguró que Medina tiene el control de las estructuras pues cuenta con el 67% de los intermedios, alrededor del 70% del Comité Central y un porcentaje superior en el Comité Político.

Al tema de la posible reelección del presidente Medina a lo interno del PLD, se agregó un análisis publicado por el miembro del Comité Central y figura clave del danilismo, Gedeón Santos, en el que advierte sobre lo fallido que resultan los terceros períodos consecutivos de gobierno. La publicación aparece en la edición de ayer del Listín Diario bajo la firma del también embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Los terceros (períodos) se caracterizan por crisis de legitimidad, la confrontación política y social y por una precaria gobernabilidad, así lo ha demostrado la historia democrática de nuestro país”, establece Santos en su escrito.

Igualmente señala en su escrito que los terceros períodos no cuentan con “una teoría de la reelección que convenza”. “Hasta hoy no se ha podido crear un relato creíble de las bondades de los terceros periodos”, subraya.

Para el 2015, Gedeón Santos fue el principal promotor de la reforma constitucional para establecer el sistema de dos periídos y nunca más que permitió la reelección del presidente Medina.

Antes de que fuera designado embajador en la OEA, Santos se desempeñó como presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la primera gestión del presidente Medina.

Camacho dice PLD decidirá

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana tomará las decisiones que aconseje el momento siempre pensando en la nación.

La declaración fue dada a los periodistas que cubren el Congreso, cuando se le preguntó sobre la opinión de la vicepresidenta. “El presidente hablará en marzo y la organización política que es el PLD tomará las decisiones que aconseje el momento siempre pensando en la nación que es el centro de nuestro accionar político”, dijo Camacho. Aseguró que ese tema está más en la agenda de la opinión pública.

Vocero del PRM niega que apoyen reforma

El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ronald Sánchez, aseguró que los legisladores de su partido no votarán por una posible reforma constitucional y negó los rumores de que éstos se pasarán al PRD como “táctica” para ocultar el apoyo. “Esos son comentarios de algunos malintencionados del PLD que quieren hacerse notar”, dijo.