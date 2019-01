Siete investigadores del INTEC reconocidos por su producción científica

SANTO DOMINGO. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) reconoció a María Penkova, del Área de Ciencias Básicas y Ambientales, como la investigadora de mayor producción científica de la universidad para el periodo 2016-2017, junto a otros seis investigadores destacados por su producción en revistas científicas de alto impacto y por alcanzar los mayores números de citaciones.

Durante la clausura de su primera Semana de la Ciencia, el INTEC resaltó los trabajos de los doctores Yolanda León, Javier García Maimó, Santiago Artidiello, Jorge Ulloa Luis Rodríguez de Francisco, del Área de Ciencias Básicas y Ambientales, por sus publicaciones en revistas científicas de alto impacto, pertenecientes a los cuartiles QI, Q2 y Q4. Como fuente se utilizó la base de datos Scopus y su plataforma SciVal y el Comité de Selección de los trabajos estuvo encabezado por la directora de la biblioteca Emilio Rodríguez Demorizi, Lucero Arboleda.

Adicionalmente, se reconoció a los doctores Yolanda León y Jorge Ulloa, por alcanzar el mayor número de citaciones, ambos con un empate de nueve en revistas pertenecientes al cuartil Q1. León aparece citada por su trabajo “Evaluating the importance of marine protected areas for the conservation of hawksbill turtles eretmochelys imbricate nesting in theDominican Republic”; en tanto que el trabajo “Mapping indigenous settlement topography in the Caribbean using drones” fue el trabajo que le valió a Ulloa el título de investigador con más citaciones del INTEC.

Al ofrecer las palabras centrales del acto de clausura de la Semana de la Ciencia, el vicerrector de Investigación y Vinculación del INTEC, Víctor Gómez-Valenzuela, destacó que los investigadores reconocidos han sido publicados en las revistas tope a nivel internacional y en las más influyentes en sus respectivos campos.

“Estos investigadores han hecho que el INTEC sea responsable de más de dos tercios de la producción científica de todo el país en determinados campos, y eso tiene un valor imponderable que marca una identidad institucional”, puntualizó.

Durante la celebración de su primera Semana de la Ciencia, el INTEC presentó unas 50 ponencias y presentaciones de investigaciones de las distintas áreas académicas que serán ejecutadas con los fondos internos de investigación de la universidad, del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT) y de diversos organismos internacionales en cuyas convocatorias fueron seleccionados investigadores del INTEC.

Además, se realizó una exposición de perfil de los investigadores principales de los proyectos sometidos y otra de los posters científicos de investigación. El doctor Kalil Erazo recibió un reconocimiento al mejor poster científico de la exposición.

La Semana de la Ciencia del INTEC contó con la participación del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Territorial, auspiciado por el Fondo Multilateral de Inver­siones (FOMIN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Proyecto Nexus 1492 de la Universidad de Leiden de los Países Bajos, City College de la Ciudad de Nueva York (CCNY), el Center for Urban Science and Progress de la Universidad de Nueva York (NYU), la National League of Cities y el MetroLab Network de Washington, D.C. Además, el evento recibió el patrocinio de la Fundación Propagas.