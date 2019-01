Carta Magna no ha sido reformada en extensión de legislatura

Henry Merán afirmó que la legislatura extraordinaria es para trabajar con la ley electoral; danilistas dicen tienen los votos

La convocatoria a una legislatura extraordinaria, en momentos en que está en el tapete el tema de la reelección presidencial, ha provocado que aumenten las especulaciones sobre la posibilidad de que, desde el danilismo, se intente reformar la Constitución para habilitar al Presidente.

Sin embargo, en el Congreso Nacional no hay precedentes de que en una legislatura extraordinaria se haya sometida una convocatoria de ley para modificar la Constitución dominicana.

El presidente Danilo Medina convocó ,mediante el decreto 19-19, al Senado y a la Cámara de Diputados a una legislatura extraordinaria por 30 días para el conocimiento de la ley electoral o cualquier otro proyecto de ley. La Constitución no prohíbe que la convocatoria de ley para modificar la Carta Magna sea en una legislatura extraordinaria, por lo que legalmente no hay impedimento para ello, según explicó el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara Baja, Henry Merán Gil. No obstante, Merán consideró al respecto que, en la convocatoria de legislatura extraordinaria el mandatario se refirió a la ley electoral.

“Cualquier otro elemento que se agregue, que se adicione, sería un proyecto de ley de imprevisto. De haber sido ese el objeto de la convocatoria extraordinaria, lo lógico habría sido manifestarlo dentro del mismo decreto, lo cual no sucedió”, dijo el diputado.

“Nosotros entendemos que esta convocatoria tiene que ver de manera particular con el tema de la ley electoral. Desde el punto de vista político los legisladores que nos hemos constituido en voceros de la Constitución estaremos pendiente”, puntualizó.

Las reformas a la Constitución para fines de restablecer la reelección presidencial, tanto la del 2002 como la del 2015 fueron efectuadas en junio en convocatorias ordinarias.

Elpidio asegura “por lo menos 12 leonelistas ya apoyan reelección”

El diputado peledeísta, Elpidio Báez, aseguró que en las cámaras legislativas se tienen los números para aprobar la modificación constitucional que permita una nueva repostulación del presidente Medina, pero sólo esperan “que el Mayimbe marque tres y dé la orden”.

El legislador recordó que el presidente Medina “no inventa y espera el momento oportuno” para mandar la iniciativa. Al ser entrevistado por Ana Jiménez y Danylsa Vargas en el programa Infórmate, Elpidio Báez aseguró que la reforma constitucional pasa aunque no tenga el apoyo de los legisladores leonelista; sin embargo, dijo que por lo menos doce de los diputados que se fotografiaron para reafirmar su respaldo a Leonel Fernández están con la reelección.

En tanto que el diputado Tulio Jiménez expresó la semana pasada que cuando esa reforma llegue y el comité político mande a votar, los diputados leoneistas votarán a favor. “Esa modificación de la Constitución ya se está preparando”.

Quique dice que la reelección no está en agenda del PRSC

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) sostuvo que el tema de una posible reforma a la Constitución no está en la agenda de esa organización política, porque sus dirigentes están concentrados en hacerle una propuesta al país “para transformar la economía, rescatar a la nación del clima de inseguridad en que viven los ciudadanos y hacer respetar la soberanía nacional”.

El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, señaló en ese sentido que la reforma constitucional en la actual coyuntura política-electoral no es un tema de interés general para distraer al reformismo de sus planes. Señaló, asimismo, que ningún dirigente puede expresarse “ni en favor ni en contra de una reforma constitucional en este momento”.

Reelección en actos oficiales

El tema de la reelección sigue apareciendo en los actos oficiales del presidente Medina, donde funcionarios del Gobierno piden en sus discursos un nuevo mandato presidencial.

La semana pasada lo hizo Marino Collante, director del Departamento Aeroportuario, durante la inauguración del Helipuerto de Santo Domingo. Collante, expresó que una extensión de período para Medina es el deseo de la mayoría de los ciudadanos y que aceptarlo o no sería una decisión del jefe de Estado.

En esa misma actividad, el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul, aseguró que apoyaría al Presidente si este decide repostularse.

Mientras que la dirigente reformista Alexandra Izquierdo, dijo que aunque el presidente Medina tomará una decisión sobre una nueva reelección en los próximos meses, es el pueblo dominicano y distintos sectores que desde ya reclaman su repostulación, por “los enormes avances en todas las áreas que ha evidenciado el país”, sostuvo.

Fidel Santana dice que legisladores son tentados

El presidente del Frente Amplio Fidel Santana, denunció que el gobierno tiene lista una ofensiva legislativa para modificar la Constitución, y darle paso a la reelección del presidente.

Reveló que como parte de la estrategia los legisladores son tentados con ofertas que van desde los 35 millones de pesos, un apartamento de lujo, una camioneta del año y otras prebendas.

“Créame que si se lo estoy diciendo no es porque lo he soñado eso anda moviéndose en el Congreso. Hay dirigente del PLD que han denunciado esto públicamente”, manifestó el legislador. “Danilo Medina es un enfermo reeleccionista, todos los días sueña y tiene pesadilla con eso, entonces tiene una avanzada permanentemente trabajando ese tema en el Congreso, Danilo tiene gente muy eficaz en esa labores y están trabajando en eso`”, aseguró el legislador al ser entrevistado por el periodista Elvis Lima en el programa Fuera de Récord.