Obispos piden perdón por anti-testimonios de algunos miembros de la Iglesia

Santo Domingo, Rep. Dom. La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), en su Carta Pastoral por motivo del Día de Nuestra Señora de La Altagracia, pidieron perdón a los jóvenes y familias afectadas por anti-testimonios de algunos miembros de la Iglesia.

“Entre las luces también hay sombras. Como Iglesia pedimos perdón a los jóvenes y sus familias que se han visto afectados por cualquier anti-testimonio de algunos miembros de nuestra Iglesia. Que debilidades de algunas personas de nuestra comunidad eclesial no les desanimen. Que la fragilidad y los pecados no sean la causa de perder su confianza. La Iglesia es su madre, no les abandona y está dispuesta a acompañarles por caminos nuevos”, manifestaron los obispos.

En otro orden, se comprometieron a denunciar la corrupción, el tráfico de armas, el narcotráfico y la explotación de los recursos naturales, para ser “la voz de quienes no la tienen ante los líderes nacionales.

En su carta pastoral, los obispos llamaron la atención a los padres, recordándoles que es su deber acompañar a sus hijos en el proceso de formación.

“La familia es fundamental, pues los padres acompañan, orientan, guían, transmiten valores y creencias, y los educan en la fe”. En ese mismo orden, exhortan a los sacerdotes, religiosos y religiosas, educadores, catequistas, líderes y coordinadores de grupos y movimientos apostólicos continuar colaborando en dicho proceso” dice el comunicado de la Conferencia del Episcopado.

A su vez, invitan a la juventud a ser “la voz que clama en medio de la sociedad, denunciando los males de su ambiente, y con su conducta cambiar a los demás jóvenes para preparar los caminos del Señor”, tal como anima el Papa Francisco.

Los obispos propusieron hablar a los jóvenes desde su realidad, tratando la labor educativa en favor de los jóvenes realizada por la Iglesia, cuyos esfuerzos han aportado a su formación humana, moral y espiritual; al desarrollo de su liderazgo, descubrimiento de sus talentos, cultivo de la fraternidad, servicio y amor al prójimo.

A continuación la carta íntegra de la Conferencia

Carta pastoral