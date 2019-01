La sabiduría popular usa esa expresión “palabras traen respuestas”, cuando se replica una impertinencia. Por ejemplo, respuesta se le dio a una información que se hizo acompañar de “bocinas repetidoras”; se dijo una mentira para descalificar a Leonel.



En campañas electorales e igual entre empresas económicas que compiten, se montan líneas de información para subir al propio y, al mismo tiempo, bajar el adversario. Cuando se busca bajar al adversario la campaña puede ser negativa o sucia; la primera descansa en una verdad y puede ser demostrada; la segunda no se sostiene porque es mentirosa, su daño puede ser irreparable.

Ante el hecho medido por encuestas, de que Leonel se ha disparado hacia arriba y, contrariamente, Danilo ha descendido, se tomaron acciones desde los litorales reeleccionistas para bajar a aquél y subir a éste.

Se hizo publicar, y las “bocinas repetir”, que Leonel cedía y que eso le creaba desconfianza. Todo a pesar de que ha sido enfático en afirmar que “no hay marcha atrás”. Se Trató de una campaña mentirosa, montada para debilitarlo; pudo ser porque las sugerencias susurradas para negociar violentando la Constitución no las acepta. Esta campaña sucia, por mentirosa, coincidió o se hizo coincidir con la salida del Presidente Medina a visitar puntos estratégicos del país, entregar titulaciones y otras actuaciones.

Fue clara la señal de que esas salidas del Presidente Medina se aprovechaban para subirlo; a su vez, los ataques con campaña sucia contra Leonel Fernández, para bajarlo. Los diseñadores y autores no previeron que hoy en día no es suficiente con presionar y controlar los medios de comunicación tradicionales. Tienen una debilidad insuperable y es no entender ni valorar el papel de las redes sociales.

El ColectivoLF es una expresión de voluntarios leonelistas en las redes sociales; son tan eficientes que los adversarios no entienden que en ellos hay mística. El Colectivo LF dio respuesta a la campaña mentirosa bajo una etiqueta o HT #LeonelHuesoDuroDeRoer, en minutos se situó en primer lugar; al siguiente día colocó otra etiqueta #YoConfíoEnLeonel; también se colocó en primer lugar. Cada una con más de 7 mil tuits.

Firmeza y confianza fueron los dos valores puestos de relieve en Leonel; la campaña sucia despegó y se revirtió para posicionarlo aún más. Esos resultados molestaron y frustraron a sus gestores, reaccionando con ataque al ColectivoLF, acusándolo de ser responsable de cualquier cosa a ser imaginada. Pero como el ColectivoLF no tiene cola y su fortaleza está en su cohesión y mística desde las redes, el entorno reeleccionista no puede competir, porque ahí hay una libertad horizontal que no hay manera de amordazar.

Derrotado el propósito, Amarante, pretendiéndose gracioso, salió con una impertinencia, pidiendo licencia o la renuncia de Leonel como Presidente del PLD, por su “condición de candidato presidencial”.

Ignorando que ni Leonel ni Danilo, ni él, Amarante, ni Reinaldo, Radhamés Segura y Temo, son precandidatos; lo serán, de ellos, los que estén constitucionalmente habilitados para inscribirse cuando se abran las primarias; también ignora que en el PLD se estila crear una comisión para arbitrar. Ahí Amarante enseñó el refajo y demostró el interés de ese sector en amordazar. Se está llegando a un límite de impertinencia que raya en la intolerancia. Recuerdan en el país que están y del partido que son.