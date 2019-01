Apoyan que RD no reconozca nuevo gobierno de Maduro

El no reconocimiento del nuevo mandato de Nicolás Maduro de parte del gobierno de la República Dominicana ha despertado varias reacciones en la clase política local.



En primer lugar ha habido un apoyo casi total al desconocimiento del nuevo período que encabeza el heredero de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, lo que ha caído como un balde de agua fría para el sector político no oficialista es el hecho de que pese al no reconocimiento del nuevo cuatrienio del líder chavista en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, el Poder Ejecutivo envió a la embajadora dominicana en Venezuela al acto de asunción del nuevo mandato de Maduro.

El diputado de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, dijo que el rechazo a un nuevo periodo de Maduro es algo que se esperaba ocurriera hace tiempo.

Díaz agregó que para “nadie es un secreto que en Venezuela no hubo elecciones, que eso fue una farsa lo que constituye su mandato en ilegítimo, es una dictadura lo que hay en Venezuela y él gobierno dominicano hizo lo correcto al no legitimar un régimen dictatorial”.

En tanto, el presidente del Partido Alianza por la Democracia, Max Puig, calificó el no reconocimiento del nuevo gobierno de Nicolás Maduro como una “bipolaridad política de parte del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina”.

Puig estimó que la paz en la región está en peligro y que “suenan los tambores de guerra en el subcontinente”, ante el llamamiento de algunos jefe de Estado de llamar al revocamiento del mandato de Maduro.

Pelegrín Castillo consideró que fue una decisión correcta la que se adoptó, aunque no hay sido totalmente por convicción, sino más bien por la presión de la situación hemisférica. La Fuerza Nacional Progresistas había reclamado esa decisión, debido a que la situación de Venezuela es extrema y con potencial de desestabilizar toda la región.

Apoyo y críticas en las redes

De su lado, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antún, indicó en la red social del pajarito azul que “el Consejo Permanente de la OEA acordó no reconocer la legitimidad del nuevo período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”.

Vinicio Castillo Semán a través de un Twitter expresó que “hay un hecho debe llenar de satisfacción al pueblo dominicano: Haití desconoció al dictador Maduro. Castillo ha sido crítico frente a Maduro.l luis villaverde

Ito Bisonó dice que RD debe apoyar al pueblo

Víctor -Ito- Bisonó manifestó que la República Dominicana tiene una deuda moral con Venezuela y su pueblo. Lo que el diputado por el PRSC dijo que teme es que esa posición asumida por el Poder Ejecutivo responda a la amenaza que efectuó Estados Unidos de excluir del DR-CAFTA al país. “Pero lo que sí es cierto es que se debe seguir por ese camino de respaldar al pueblo de Venezuela para que retome el camino a la democracia” sostuvo Bisonó.