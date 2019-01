“Con mi trabajo lo que quiero transmitir es libertad de expresión”

José Cruz Ulloa es un artista del aerosol, que de manera libre plasma valores e imágenes, haciendo un recorrido desde nuestro ancestros taínos, nuestras calles, nuestra flora y fauna, hasta llegar a la forma de comunicarnos y de hablar. Su pasión por el mundo del graffiti empezó cuando en el bachillerato se hizo amigo de George Aka “da2”, quien al igual que él era seguidor del Hip-hop como cultura. Recuerda que sentía mucha admiración por los dibujos que su amigo hacía en los cuadernos, por lo que le decía que esas piezas se deberían ver bien en una pared. Indicó que “desde entonces, decidimos culturizar nuestros conocimientos, yo en el Hip-hop y George Aka como grafitero. A partir de ahí aprendí a utilizar el aerosol y a darme a conocer como Jacu en el mundo del graffiti”.

De qué forma surge el nombre de “Jacu” y cuáles fueron los pasos para dar a conocer tu trabajo?

En el mundo del graffiti soy conocido como “Jacu”. Son las letras de mis nombres y apellidos. Recuerdo que cuando elegí ese nombre comenzó en mí una fiebre de escribirlo por todas partes, en superficies abandonadas, viejas, dándole color a esos muros grises y aburridos, dándole vida a espacios muertos y así poco a poco me fui dando a conocer en lo que es la cultura del Hip-hop en el país. Debido a que me fui destacando, me fueron tomando en cuenta para algunas pintadas en diferentes actividades, tales como en exposiciones de arte de la calle. Entonces nuestro deporte, que es pintar, se fue convirtiendo en una manera de ganar dinero con lo que nos gusta, a tal punto que nos fueron tomando en cuenta para llevar nuestros diseños a la realización de videos musicales o escenografía de diferentes performances.

¿Recuerdas tu primer trabajo, qué era, qué expresaba?

No recuerdo exactamente el primer muro que pinté, pero sí recuerdo que hice un graffiti con mi nombre y, junto a él un carácter con unas palabras que decían “Los políticos corruptos roban y no caen preso, pero a mí me podrían condenar por escribir esto”.

Si tus obras pudieran hablar, ¿qué dirían sobre el artista?

Si mis obras pudieran hablar, expresarían mi rebeldía y lo molesto que me siento con el sistema de Estado y con la Policía por su mal manejo con el pueblo y los ciudadanos.

¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que pasas trabajando en una obra?

El tiempo máximo que he tomado en pintar una pieza ha sido seis horas, claro tomando descanso. Además, depende también del estado de ánimo que tenga en el momento en que estoy pintando.

¿Enfrentaste alguna dificultad en el camino para insertarte en el mundo de graffiti?

Entre las dificultades que enfrenté, puedo mencionar la falta de motivación, debido a los escasos recursos que se ofrecen para ayudar al sector.

¿Cómo ves el arte en el mundo contemporáneo?

El desarrollo del arte ha avanzado bastante. A mi entender, con el pasar de los años se han desarrollado muchos estilos y se han creado nuevas técnicas.

¿De tus obras ¿cuál ha sido la que más te ha gustado?

En realidad creo que me gustan todas, no tengo ninguna en particular, porque cada vez que hago algo nuevo esa es la que me gusta.

¿Si pudieras volver el tiempo qué escena de tu vida recrearías de nuevo?

Me gustaría recrear más el inicio de mi adolescencia, ya que empecé un poco tarde en el mundo de las artes.

¿Dónde encontramos tus trabajos?

Durante mi carrera he colaborado con algunas fundaciones y en algunos proyectos del Gobierno como en los de “Volando Bajito”, que se enfocó en pintar los techos de los barrios por donde pasa el Teleférico de Santo domingo. También participé en la exposición de arte Hecho a Mano que se llevó a cabo el pasado año en Acrópolis Center, donde hice un collage de símbolos de Taínos.

¿Qué aconsejarías a los jóvenes que como tú empiezan en este complejo mundo del grafiti?

A esos muchachos les aconsejo que si les gusta lo que hacen, nunca, por ninguna razón de la vida dejen de hacerlo. A la vida venimos a hacer lo que nos gusta, siempre y cuando lo que hagamos sean cosas buenas, tanto para nosotros como para la sociedad.

Motivación

Me inspiro mucho en los temas sociales y escritos con crítica política. Esa es una forma de descargarme y sentirme libre”.