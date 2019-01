Vidente Jiménez Coll predice que Danilo no se repostulará

El presidente Danilo Medina no pretenderá reelegirse para un tercer período de Gobierno y apoyará al candidato que seleccione el Partido de la Liberación Dominicana –PLD-.

Así lo predijo este viernes el guía espiritual Juan Jiménez Coll durante una visita que hizo al programa Enfoque Matinal, que se difunde por CDN, canal 37, quien visualizó además que el partido morado continuará en el poder.

“Visualizamos grandes conflictos, no le va a hacer tan fácil a Leonel Fernández posicionarse como candidato electo, pero al final resultará ser electo por su partido”, apuntó el vidente durante una conversación con el periodista Nelson Rodríguez.

En otro orden, Jiménez Coll predijo que el expresidente Hipólito Mejía será el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno –PRM-, mientras que “la estrella de Luis Abinader lucirá cada vez más apagada. Este año no lo vemos con más fuerza tampoco”.

Contrario a Abinader, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, posicionará su liderazgo en la provincia fuertemente.

“Pero irá trascendiendo cada vez con más fuerza, lo visualizamos, inclusive desde ahora, quizás una predicción más larga, como presidente de la República, peor lógicamente, no en este momento, pero es una figura que irá subiendo hasta alcanzar la posición cimera”, subrayó el experto.

El consultor espiritual también predijo la vida política del ministro de Educación, Andrés Navarro, y adelantó que este año no continuará al frente del ministerio y que el índice de su gestión no se será muy esperanzador. No lo visualiza como presidente de la República.

De su lado, entiende que el procurador Jean Rodríguez afianzará su posición, pese a que el 2019 le será un año difícil, de muchos enfrentamientos, pedidos populares de que sea removido, “pero no será removido, seguirá hacia delante”.

Agregó que Rodríguez podría tener conflictos en el seno familiar y recomendó que cuide de su salud.

Ramfis Trujillo no escalará

Jimenéz Coll dijo que no ve al aspirante a la presidencia de la República, Ramfis Trujillo, como una figura determinante en la política local, ni siquiera como funcionario de algún partido.

“No lo veo trabajando en la política directamente, no escalará ninguna posición”, enfatizó el astrólogo.

Caso Odebrecht

El también activista independiente predijo que habrá algunas personas encarceladas en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht.

“Habrá justicia, aunque quizás no sea la justicia que la gente quiere porque a veces la justicia se quiere hacer en los medios de comunicación”, expresó.

Economía

La República Dominicana presentará un avance económico, “el año 2019 será muy bueno en sentido general”. Aumentarán los empleos.