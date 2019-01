RD declara el nuevo mandato de Maduro como “ilegítimo”

El país apoyó una resolución de la OEA que desconoce el segundo período del presidente venezolano, que se juramentó ayer en el Tribunal Supremo de Justicia

El presidente Nicolás Maduro juró ayer en Caracas, Venezuela, para un segundo período de Gobierno que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que el líder chavista consiguió la reelección.

Casi de inmediato a la toma de posesión de Maduro, en Washington, DC, la Organización de Estados Americanos convocó a su Consejo Permanente para conocer una resolución en desconocimiento al nuevo mandato del presidente Venezolano, la cual fue aprobada por 19 países, entre ellos República Dominicana. La ONU dijo que seguirá trabajando con Venezuela y señaló que el organismo no se dedica a reconocer o desconocer jefes de Estado.

La toma de posesión se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no en el Parlamento como indica la constitución porque el Supremo declaró a la Cámara en “desacato” en 2016.

La mayoría de los países de Latinoamérica no enviaron ningún representante a la toma de posesión, igual que lo hicieron Estados Unidos y la Unión Europea. Los mandatarios de Bolivia, Evo Morales; Nicaragua, Daniel Ortega; Cuba, Miguel Díaz-Canel; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Osetia del Sur, Anatoli Bibílov; y Abjasia, Raul Jadyimba; (los dos últtimo no reconocidos por la ONU) encabezan la lista de dignatarios que sí acudieron al acto.

OEA y RD no reconocen legitimidad

En Washington, DC, la OEA aprobó una resolución para “no reconocer la legitimidad” del mandato del presidente de Venezuela, y llamó a que se celebren nuevos comicios “en una fecha cercana”, con observación internacional.

El organismo instaló una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para discutir una resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay, en desconocimiento del gobierno de Maduro.

El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, Estados Unidos, República Dominicana, así como Bahamas, Barbados, Jamaica y Haití.

Por su lado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra, mientras que México, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbudas, Belice y El Salvador se abstuvieron.

EEUU y Unión Europea

El Gobierno estadounidense no reconoce la “toma de posesión ilegítima de la dictadura” del presidente venezolano Nicolás Maduro y mantendrá su presión sobre ese “régimen corrupto”, afirmó John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La Unión Europea lamentó la investidura de Maduro para un segundo mandato como presidente de Venezuela, después de hacer “caso omiso” al llamamiento para la celebración de unas elecciones democráticas y opinó que ello aleja una solución constitucional negociada.

La ONU reconoce a Maduro

Mientras que Secretaría General de la ONU aseguró ayer que va a seguir trabajando con el Gobierno de Venezuela durante el segundo mandato de Nicolás Maduro y recalcó que no es su tarea reconocer o no reconocer a jefes de Estado.

“Hemos visto las decisiones tomadas por un número de países. El secretario general, la Secretaría, no nos dedicamos a reconocer a jefes de Estado o a no reconocer a jefes de Estado”, dijo el portavoz Stéphane Dujarric.

RD con esperanza sobre Venezuela

Un cable de la agencia de prensa EFE fechado en Bogotá, Colombia, cita al canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado refiriéndose a la situación venezolana con un tono esperanzador y confiado en el diálogo en dicho país.

Vargas partió ayer hacia Nueva York, primera escala de un viaje que también le llevará a El Salvador y le permitirá reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y participar en la trasmisión de la Presidencia pro tempore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de El Salvador a Bolivia.

Críticas y apoyo a RD

El abogado Vinicio Castillo Semán consideró como “un mareo o allante” el voto en contra del presidente venezolano Nicolás maduro, a quien califica de “dictador”.

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Batlle, criticó a través de su cuenta de Twitter que el país respadara la resolución de la OEA pero al mismo tiempo envió representantes a la toma de posesión de Maduro.

Antes de conocerse el voto dominicano en la OEA, un grupo de organizaciones sociales entregó en la embajada de Venezuela un documento de solidaridad en respaldo del gobierno de Maduro.

Mientras que el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que “No reconocemos a Maduro. A todos los venezolanos nuestra solidaridad, les recibimos con los brazos abiertos, con el hombro para lamentar lo sucedido y con la mano firme y llena de esperanza para trabajar juntos por la democracia”.

Responderá a países que desconocen su gobierno

Nicolás Maduro advirtió que su Gobierno dará respuesta “recíproca y oportuna” a los países e instituciones que no reconozcan el nuevo mandato de 6 años que jurará el próximo 10 de enero, pese a que, en la misma alocución, señaló tener el respaldo de la mayoría de los Gobiernos del mundo. “El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas le daremos su respuesta recíproca y oportuna, actuaremos con mucha firmeza porque Venezuela se respeta, sea quien sea en el mundo”, dijo el presidente venezolano a periodistas en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Maduro también ordenó a los altos mandos del país alistar ejercicios militares dentro de un mes, al tiempo que pidió una “revolución” en las Fuerzas Armadas, a solo días de un incidente de la Armada con dos buques de prospección petrolera en la frontera con Guyana. “He dado la orden (…) para que hagamos las primeras operaciones integrales cívico militares de defensa nacional (…), toda la Fuerza Armada desplegada defendiendo el territorio, unida con el pueblo defendiendo nuestra patria”, dijo Maduro en un acto con militares tras juramentarse.