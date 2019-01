Antonio Taveras dice saldrá a defender el país de políticos y grupos empresariales corruptos

A su salida de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Antonio Taveras Guzmán, anunció su decisión de dedicarse a partir de los próximos días a enfrentar y “decir no” a los políticos corruptos y a las pequeñas élites que desde el Estado y el sector privado se están tratando de comer a pedazos a la República Dominicana.

Taveras Guzmán pasará a ejercer de forma activa y pública su rol de ciudadano, para defender el país de los liderazgos que engañan, roban y mienten a la población dominicana.

“Es hora de decir no a los funcionarios deshonestos que abusan y estafan, para decir sí a un país nuevo, con instituciones transparentes y eficientes. Es hora de decir no a tanta prepotencia, tanto nepotismo y tanta impunidad, para decir sí al cumplimiento de la ley y la sanción de lo mal hecho. Esa es la profunda y trascendente etapa que inicia hoy en mi vida”, declaró Antonio Taveras Guzmán durante el acto de toma de posición del nuevo directorio de la ANEIH, presidido por el empresario Leonel Castellanos Duarte.

En su discurso de salida de la Asociación y entrada al ámbito ciudadano de la defensa del país Antonio Taveras Guzmán se puso a la disposición de todos los empresarios, trabajadores, ciudadanos y ciudadanas que deseen construir un nuevo país, más seguro, más productivo y más inclusivo.

“En mí seguirán tendiendo, desde un nuevo rol ciudadano, a un colaborador, un amigo, un hermano, decidido, frontal y sin miedo”, concluyó el empresario.

En el evento Taveras Guzmán confesó que su decisión de pasar al escenario público a ejercer una ciudadanía activa y de defensa del bien común surgió luego de conocer de cerca las causas de los grandes problemas que golpean a quienes conforman el 98% del tejido empresarial dominicano, a esos hombres y mujeres honestos que madrugan todos los días para producir, para crear y compartir riqueza. Según él, se trata de las mismas causas, de los mismos males que mantienen a la mayoría de la gente de trabajo de este país en la pobreza o en dramáticas condiciones de desamparo.

“Nadie me lo contó. No lo he visto por la prensa ni lo leí en las redes sociales. La presidencia de la Asociación me ha permitido ver cómo políticos corruptos entran en complicidad con pequeñas élites empresariales, para repartirse el país y tratar de comérselo pedazo a pedazo”, dijo para ilustrar el origen de su nuevo rol en el escenario político dominicano.

Antonio Taveras Guzmán presidió por cuatro años y dos períodos consecutivos la ANEIH, uno de los gremios empresariales más importantes del país, conocida por sus aportes propositivos y la defensa de los intereses colectivos.