TSE acoge desistimiento buscaba habilitar a Danilo, PDP dice fueron usurpados

El Tribunal Superior Electoral acogió el desistimiento del Partido Dominicano Popular (PDP) que buscaba habilitar al presidente Danilo Medina.

El abogado del PDP, Stalin Ciprian, negó que el presidente de esa organización haya depositado ante el TSE una instancia con el fin de habilitar la repostulación del presidente Danilo Medina y que fueron usurpados en sus funciones.

“Lamentablemente hemos tenido que venir porque esas personas usurparon las calidades del presidente del partido utilizándola sin tener las calidades ni los cargos. Es por esta razón que nosotros comunicamos a este tribunal el 28 de diciembre por el auto 2570-2018, que también se le notificó a la Junta Central Electoral y a las personas que fueron que le habían usurpado las calidades al partido y que no debían darle curso a esa instancia porque no eran las personas autorizadas para hacerlo”, dijo el abogado durante la audiencia.

Dijo que la organización se enteró del recurso y del desestimiento a través de la prensa.

“Nos enteramos por la prensa de la instancia y luego del desistimiento, esas personas nos usurparon. En razón teníamos la esperanza de que ellos vinieran a dar la cara al Tribunal para desenmascararlos pero no lo hicieron. El presidente del PDP, Ramón Nelson Didiez, me autorizó mediante un poder a desistir de este proceso. Debemos dejar establecido que no ha sido el partido”.

El desistimiento fue acogido por el pleno, presidido por el magistrado Román Jaquez Liranzo y ordenó el archivo definitivo del expediente.