Almeyda llama impertinente Amarante por pedir renuncia Leonel

Política._ El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Franklin Almeyda, calificó este jueves de impertinente la acción del precandidato peledeísta Carlos Amarante Baret de pedir la renuncia de Leonel Fernández de la presidencia de la organización.

“Carlos Amarante Baret, por ejemplo, ayer hizo algo que me recordó a mi madre que cuando yo molestaba a mis hermanos o hiciera algo, y me decía que no fuera impertinente, y lo que hizo Carlos Amarante ayer fue una impertinencia, es ser impertinente”, sostuvo.

Agregó que en el Comité Político hay cinco dirigentes que quieren ser precandidatos incluido Amarante y “son seis con el presidente de la República si es verdad que quiere reelegirse”. “Está hablando de que él mismo debería decir que pone a disposición su cargo en el Comité Político”, subrayó durante una entrevista en el programa El Día que conducen Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel.

Dijo que aún no hay precandidatos oficiales en el PLD porque las precandidaturas son a partir del momento en que se inscriben en las primarias por lo que hasta el momento en términos “legales y formales” no hay, pero que hay personas que han mostrado su interés de participar.

“Eso que dijo Carlos Amarante tiene que ver con lo que han dicho cinco funcionarios y empresarios que ya he dicho, no voy a decir nombres, incluso pensaban reunirse esta semana, pero después que lo dije en un tuit pospusieron la reunión” reveló Almeyda.

El dirigente político aclaró que no habla a nombre de Fernández porque no es su vocero. “Yo no le pido opinión ni autorización a Leonel para decir o no decir, pero si planteo las cosas que recogemos como información”, explicó.

“Hay cinco funcionarios, empresarios y abogados que tienen el propósito de crear un ambiente de presión a través de los medios de comunicación señalando que Leonel tiene debilidades y hacer una campaña pública descalificándolo”, afirmó el miembro del Comité Político del PLD.