Venya Carolina rechaza propuesta de Charlie Valens para trabajar en radio

La comunicadora Venya Carolina rechazó la propuesta que le hiciera el locutor Charlie Valens para laborar en los programas 100% Urbano Radio, y Alto Kalibre que se difunden por Cs Radio y KQ 94.5 respectivamente.

En un comunicado que el locutor colgó en Imstagram, dijo que ya todo estaba listo para recibir a la también modelo en cabina porque ella le había confirmado que iniciaría el pasado lunes.

“La bella y talentosa comunicadora Venya Carolina ha decidido no aceptar mi propuesta de entrar a formar parte de nuestros espacios 100% Urbano Radio por Cs Radio y Alto Kalibre en KQ 94.5 para dicha ocasión le teníamos planeado un recibimiento con periodistas, las páginas, la cabina de la emisora llena de flores, reconocimientos y lindos detalles dignos de una reina urbana”, escribió el veterano locutor.

De acuerdo con lo publicado por Valens, tras agradecer la oferta, Venya Carolina le indicó que no podía aceptarla porque está analizando otras que ya tiene en la mesa.

Mientras Valens que había anunciado por todo lo alto el ingreso de Venya, eliminó todos los post de las redes sociales.

“Las puertas seguirán abiertas para esta columna del movimiento urbano para en lo que humildemente podamos colaborarle esperamos retome su carrera”, apuntó.

Expresó que quiero, respeta y admira a Venya por todo sus aportes a los artistas de la música urbana y le deseó lo mejor.

Ayer, durante una visita a Famosos Inside, Valens reveló que le había hecho la propuesta pese a que la modelo se había puesto “enemiga” de él por la competencia que existía entre sus programas urbanos.

A continuación el comunicado íntegro:

