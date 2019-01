Cámara de Comercio de EEUU pide solución “razonable” para problema migratorio

Washington, Estados Unidos .- El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donohue, exhortó hoy al presidente Donald Trump a reabrir el Gobierno y negociar con el Congreso una solución “razonable” para el problema migratorio, que ha provocado el actual cierre gubernamental.

“Nuestro sistema migratorio roto es el corazón del actual estancamiento”, dijo Donohue durante su discurso sobre el Estado de las Empresas de EE.UU, pronunciado hoy en Washington.

“Debemos encontrar una solución, porque cada día que pasa empeora la situación”, manifestó sobre la disputa de Trump con los demócratas por los fondos que reclama el mandatario para levantar un muro en la frontera con México.

En una carta enviada el miércoles al Congreso, Donahue había exhortado a los legisladores y a la Administración a restablecer el funcionamiento del Gobierno federal, para poner fin al daño provocado en la población, las empresas y la economía.

Las empresas sufren las consecuencias adversas de la parálisis del Gobierno, en particular los pequeños emprendedores que no pueden recibir ayuda o conseguir capital, además de los miles de empleados y contratistas federales que no cobran por sus servicios, destacó.