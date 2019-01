La Iglesia en Venezuela considera ilegítimo el nuevo mandato de Maduro

Caracas, Venezuela .- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fijó hoy su posición frente al nuevo período de seis años que jurará mañana el jefe del Estado, Nicolás Maduro, y señaló que esta pretensión es “ilegítima por su origen”.

“La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”, dice la exhortación de los obispos.

La Iglesia católica venezolana dice que el país vive “un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo”.

Al mismo tiempo, Nicolás Maduro, dijo hoy que respaldaría a la Asamblea Constituyente (ANC) si esta decidiera disolver el Parlamento y convocar a una nueva elección para renovar este poder, como propuso la víspera uno de los miembros del foro chavista, aunque hizo votos para que esto “no sea necesario”.

“Si la ANC, para enfrentar el golpe de Estado que aseguró está en marcha contra su Gobierno, la sedición y la ilegalidad” del Parlamento “decidiera en algún momento adelantar las elecciones, amén, iríamos todos a elecciones”, dijo el gobernante en una rueda de prensa con medios internacionales.

Con todo, Maduro reiteró su llamado al diálogo para destrabar la crisis política y económica que atraviesa Venezuela, al tiempo que manifestó su deseo de que “no sea necesario” renovar el Legislativo antes de 2020, cuando corresponde por mandato constitucional, pese a que insistió en que “no está descartado” adelantar los comicios.

El texto recalca, además, que la Asamblea Nacional (AN,Parlamento) “es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias”.

Tras la lectura del documento, monseñor Baltazar Porras dijo a periodistas que no corresponde a la iglesia “reconocer o no reconocer, pero que sí está claro “que no están dadas las condiciones” para decir que en Venezuela existe “un régimen democrático”.