Fidel Santana dice no fue informado de lanzamiento de heces

El diputado Nacional del Frente Amplio, Fidel Santana, negó que tenga alguna vinculación con los jóvenes del Falpo que lanzaron excremento al edificio de la Suprema Corte de Justicia el pasado lunes.

No obstante, Santana afirma que los jóvenes que se encuentran detenido por las acciones pertenecen al Frente Amplio.

“El vocero del Falpo es el que está detenido. Yo no estoy en el Falpo desde el 2007, esos jóvenes son parte del Frente Amplio, pero como Falpo tienen toda la autoridad para organizar su lucha como quieran porque es una entidad social y comunitaria”, dijo al ser cuestionado por la prensa sobre lo sucedido.

Sin embargo Santana señala que no le dará la espalda.

“No fuimos informados de eso, pero no le daremos la espalda a esos jóvenes, que con justa razón están haciendo una protesta por los derroteros peligrosos que transita la justicia dominicana. Si hubiera sido una cosa organizada por mí, que he sido guerrillero fuera de aquí y he estado dispuesto a jugar mi vida en determinada circunstancias, no acudo a cosas de esa magnitud, le meto cuatro camiones adentro , para dejar de creer que me van a poner contra la pared por esa cosita. El día que yo decida jugármela, me la jugaré en grande, no por cosita”.,