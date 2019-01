Se fue Juanita. No quiso quedarse aquí, como quería, y volvió a la lejanía. Porque en medio de la fiesta vio lo que no quería volver a ver desde que se fue (porque por eso se fue): falta de oportunidades para los jóvenes (que por eso se van, como tuvo que irse ella); la inconducta irrespetuosa de la gente ante la ley y los demás; el tiradero de basura en las calles (a lo que ella de ningún modo podrá adaptarse de nuevo), y la corrupción rampante y sin ningún castigo… Se fue Juanita, jarta de estas vainas. Rabiosa. ¡Cuánto lo siento! (Espero que no se haya ido para siempre).