Mariano Germán dice ha trabajado por una justicia accesible, eficiente y de calidad

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, durante su discurso por el Día del Poder Judicial, resaltó los logros obtenidos durante sus siete años de gestión.

Dijo que el Poder Judicial ha trabajado por una justifica pronta, accesible, eficiente y de calidad.

Al rendir su informe, aseguró que han dado pasos “gigantescos y permanentes” para mejorar la administración de justicia del país.

Asimismo, exhortó a los jueces a cumplir su rol actuando con responsabilidad y decoro.

La audiencia solemne estuvo encabezada por el presidente de la República, Danilo Medina.

Al acto asistieron cientos de personas, entre ellos, juristas, jueces, miembros del Ministerio Público y dirigentes de organizaciones judiciales.

Dijo que los no satisfactorios han sido una minoría y recalcó que puede irse en paz al saber que tomó buenas decisiones.

“Me puedo ir con la paz que produce saber que, en todo momento, todas mis decisiones fueron tomadas con la idea de justicia y de servicio ciudadano. Con la satisfacción de haber cumplido mi rol, con entereza, decoro, responsabilidad, valentía, independencia, probidad, calidad, eficiencia y amor”, expresó.

“La justicia es una aspiración permanente. A defenderla nunca renunciaré, como no lo hará nunca la humanidad de la cual Dios me hizo parte. Ella busca y aspira a construir la verdad, con valor y contenido. A ella me uno yo”, agregó.

Asimismo, el magistrado enfatizó en que se debe asignar un mayor presupuesto al Poder Judicial para garantizar una justicia eficiente y eficaz.

“Hicimos mucho con pocos fondos asignados, porque no dispendiamos un solo peso; pero, si se quiere justicia eficiente y eficaz, inviértase en ella. La sociedad encima de nosotros. Nos quejamos, se nos oye; pero no se nos escucha. Aguardamos ser escuchados verdaderamente”, indicó.