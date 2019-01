Entregan juguetes a niños  en sector Los Praditos de Santo Domingo

Santo Domingo- Con motivos de celebrarse el día de Reyes, fue realizado en el sector los Praditos de esta ciudad un encuentro social al que asistieron decenas de personalidades de la comunidad y tuvo como principales protagonistas a los niños por tratarse de una fecha especial para ellos.

Jochy Batista, quien es parte del equipo que coordina el proyecto RD2044, que dirige César Fernández y a su vez miembro del equipo operativo del expresidente Leonel Fernández, organizó la actividad, y dijo que este evento tiene varios años realizándose, en principio solo como entrega de juguetes, y que para unir a toda la familia se convirtió en un gran almuerzo para todos los locales, teniendo como objetivo principal llevar alegría y felicidad a los niños de este populoso sector capitalino.

“Yo crecí con vínculos muy cercanos a este sector, y sé lo difícil que es para un niño no contar con un juguete en una fecha tan especial para ellos, esta actividad persigue devolver a nuestra comunidad parte del cariño recibido; me siento muy agradecido por el apoyo y agradecemos a todos los amigos, familiares, relacionados y demás por aportar su granito de arena y hacer de actividad una realidad, manifestó el joven político”, sostuvo.

“Necesitamos que todos los sectores aúnen esfuerzo para que el día de Reyes sea memorable, no solo para los niños de República Dominicana, también de América Latina y demás países donde se celebra esta fecha; en lo particular me siento satisfecho, porque sé que con esta actividad estamos cumpliendo el sueño de decenas de niños, expresó el también director del movimiento juvenil “Los Cachorros del León.”