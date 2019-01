Agricultura pone regla para las tiendas agroquímicas

El Ministerio de Agricultura advirtió hoy a todos los propietarios de tiendas de agroquímicos en el país que tienen un plazo de 90 días para regularizarse, contando desde el día primero de enero de este año 2019.

La advertencia aplica también para los propietarios de viveros y aplicadores aéreos de plaguicidas en zonas donde hay escuelas.

“Le dimos noventa días para que todo el que tenga una tienda de ese tipo en cualquier pueblo o comunidad venga al ministerio a actualizar su registro, su inventario de productos y a asegurarse que hay un especialista en la materia trabajando con ellos. Eso de que aquí cualquiera quiere poner una tienda para vender productos como estos sin tener un especialista que lo pueda orientar… todas esas cosas se van a organizar”, dijo el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, en una rueda de prensa en la que se anunció la firma de un acuerdo entre esa institución y el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).

El objetivo es acreditar los profesionales y técnicos de las áreas en certificaciones y calificar a los productores nacionales en buenas prácticas agrícolas, normas de inocuidad y de sanidad animal y vegetal.

“Aquí cualquiera pone un vivero en el patio de la casa y cree que puede vender plantas. No, no puede. Hay normas. Se tiene que cumplir con unos requisitos que define el Ministerio de Agricultura para todo el que tiene un vivero, porque si no, se está diseminando plantas enfermas en lugares donde hay plantas sanas. Todas esas cosas se van a regular”, aseguró Benítez.

Los pesticidas son insumos modernos para la producción. Los agroquímicos son insumos modernos para la producción de alimentos. No podemos olvidar eso. Muchas veces hay ataques de plagas y enfermedades que solo se pueden manejar con esos productos que se diseñaron y se elaboraron exclusivamente para atender o atacar equis o Ye plagas.

Ahora bien, es una responsabilidad del Ministerio de Agricultura asegurarse que los agricultores al aplicar y hacer uso de estos insumos modernos sigan las normas recomendadas por la etiqueta del fabricante”, sostuvo el funcionario. “También tenemos que asegurarnos que los aplicadores de esos insumos modernos sigan las reglas de seguridad para ellos mismos”, agregó.