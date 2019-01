Revisa tus intenciones

No culpes al amor de tu dolor, para ser felices primero debemos ser justos, ajustar cuentas, cubrir faltas, mirar la falda del iceberg, decodificar silencios, apagar la sed de justicia propia, usar la humildad y siempre siempre consultar al amor. Muchas relaciones, de todo tipo quieren tener una conversación, pero no para resolver problemas, sino para apuntarse, desquitarse, ofenderse y justificarse. Un buen amigo me dijo, las relaciones terminan porque las parejas se dicen: “Tenemos que hablar” cuando deberían decirse “Tenemos que escucharnos”. Dios conoce las intenciones del corazón y desde allí hace su juicio. La intención es el primer INTENTO… ¿que intentas hacer para salvar tus relaciones? ¿Es un primer intento el hacha oculta o el as bajo la manga? Si no dañas amas y si amas no dañas!