Optimismo (1 de 3)

En el país sentimos que “todo anda mal” y bajo esa percepción, llamados al optimismo para Año Nuevo de parte de nuestras autoridades, antes que entusiasmo motivan escepticismo. Ese tipo de sentimiento no se limita a nuestro territorio. En Estados Unidos la gente se inclina a que el mundo, incluida esa nación, está peor que nunca, por pensar que hay más pobreza, dolor y atrocidad. La realidad basada en datos mostraría, en cambio, que 2018 fue “el mejor año en la historia de la humanidad”, conforme desglosan analistas del periódico The New York Times. Sería la cobertura de las noticias, la cual habitualmente prioriza problemas y tragedia mientras se minimizan avances, lo que estaría incentivando sesgado pesimismo sobre el estado del mundo.