Hernández Peguero: Reforma Constitucional solo se consigue usando dinero sucio

Santo Domingo,- El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, advirtió que solo mediante el uso de dinero sucio es que se puede conseguir una nueva reforma constitucional que viabilice otra repostulación del actual presidente Danilo Medina.

Hernández Peguero aclaró que se equivocan quienes entienden que una acción de esa naturaleza solo sería enfrentada por el presidente del PLD Leonel Fernández, ya que a esos propósitos también se oponen todos los partidos de oposición, grupos empresariales y de la sociedad civil, así como los líderes de las distintas denominaciones religiosas del país.

Agregó que intentar modificar nuevamente la Constitución de la República para el tema de la reelección presidencial, decretaría una división automática del oficialista Partido de la Liberación Dominicana.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el ex miembro del Tribunal Superior Electoral admitió que el panorama no luce todavía despejado porque hay un grupo de dirigentes del partido de gobierno que buscan reformar el texto sustantivo para facilitar una nueva candidatura del presidente Medina Sánchez.

El delegado electoral del PLD ante la Junta Central Electoral dijo que esas pretensiones son rechazadas por más del 70 por ciento de la población que, conforme a todas las encuestas, se opone a que se toque nuevamente la Carta Magna con fines reeleccionista.

“Para modificar la Constitución hay que comprar legisladores, es decir hay que usar recursos sucios para aparentar hacer algo bien, y el pueblo dominicano eso lo va a tener muy pendiente, porque no dan los votos, no dan, para usted cambiar la voluntad de un legislador, sabemos como se hace“, remachó el alto dirigente peledeista.

Hernández Peguero sostuvo que las primarias abiertas que fueron impuestas por el sector del presidente Danilo Medina tiene como pretensión validar al actual presidente Danilo Medina con el voto de todos los electores.

“Es decir, someter, luego de una reforma constitucional, al presidente Medina a una primaria abierta para validar a esa candidatura, pero eso no será posible, en lo que respeta a la participación de Leonel Fernández, iría solo“, adelantó.

Explicó que si lo que se quiere es desestabilizar el régimen democrático y romper la institucionalidad, entonces tendrán que dejarle el camino para él solo, a la vez que aseguró que Danilo Medina no gana unas elecciones aunque se quede en el PLD.

El doctor José Manuel Hernández Peguero adelantó que si tal cosa sucede, en su caso particular, no apoyaría al presidente Medina, e inclusive dejaría de ser peledeista.

“De toda manera el presidente Danilo Medina ha dicho que en marzo decidirá, yo valoro mucho y destaco mucho sus cualidades, sus condiciones humanas, y yo dudo que pueda insistir en una decisión de esta naturaleza, creo que el presidente Medina pasará a la historia como un mandatario que en varios temas aportó grandes soluciones“, acotó.

El dirigente peledeista destacó que lo que si está claramente establecido es que con respeto a la candidatura presidencial de Leonel Fernández no hay marcha atrás, porque nada se lo impide, y, conforme a todas las encuestas, se perfila como el próximo presidente de la República en los comicios del 2020.

Asegura todavía no hay recursos para financiar las primarias de este año

El delegado electoral del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral denunció que hasta la fecha el órgano comicial no tiene la apropiación de los recursos económicos requeridos para el montaje de las primarias que deberán llevarse a cabo en octubre de este año.

“Con respeto al tema del dinero me preocupa mucho porque corrieron una serie de informaciones tergiversadas de algunos senadores entendiendo que a la Junta se le había aportado una partida preelectoral de dos mil 100 millones de pesos, y ellos entendieron que eso era para cubrir las primarias“, explicó el doctor José Manuel Hernández Peguero.

Sostuvo que eso viene dado, porque en su informe introductivo del proyecto de Presupuesto de la Nación del año 2019 se establecía que la Junta iba a tener unos gastos extraordinario en ocasión del montaje de las elecciones del 2020 y de las celebración de las primarias.

“Algunos entendieron que la apropiación muy definida en el capítulo de gastos de la precampaña, creían que la Junta lo iba a destinar para costear las primarias abiertas, y no es así, el presidente de la Junta Central Electoral en la última sesión del pleno celebrada el 28 de diciembre estableció que eso no es para primarias“, detalló el dirigente político.

Agregó que en dicha reunión el doctor Julio César Castaño Guzmán aclaró que las primarias tienen que cubrirlas los partidos que va a ese certamen.

“Y han ajustado hasta la fecha el presupuesto en tres mil 100 millones de pesos, quiénes van a las primarias, son PRM, PLD, PRD a nivel presidencial, Alianza País, y Opción Democrática, y resulta que la Ley de Partidos establece que eso debe sufragarlo esos partidos de los fondos que reciben del Estado, pero los fondos que van a recibir este año son mil 506 millones de pesos“, detallo.

Explicó que esa cantidad es para todos los partidos, y aunque se fueran a utilizar todo en sufragar las primarias, como quiera ese dinero no alcanza para llegar a los tres mil 100 millones que ha establecido la Junta como costo para llevar a cabo esa jornada.

“Yo he insistido hace mucho tiempo, que de dónde es que se va a sacar ese dinero, no le dan, y la Junta no puede aportar más que logística como dice la ley, por eso yo digo que esa creencia que tienen algunos senadores de que con ese dinero se iba cubrir todo, están equivocados“, ratificó.

Agregó que ha sido muy oportuna la aclaración por parte del presidente de la Junta Central Electoral en el sentido de que los dos mil 100 millones de este año corresponden a los preparativos del montaje de las elecciones del 2020.

Precisó que, independientemente de todos los preparativos de los partidos a nivel interno este año, corresponde a la Junta prepararse para los dos eventos de febrero y marzo del 2020.