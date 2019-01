El Torito agradece solidaridad tras verse involucrado en accidente de tránsito; visitará heridos

View this post on Instagram

GRACIAS A TODOS LOS DOMINICANOS Y FANS DE TODO EL MUNDO PREOCUPARSE POR MI ACCIDENTE DE HOY. ME DISCULPO CON LA GENTE BANI QUE DEBIA IR ESTA NOCHE A CANTAR A PRESTIGE, PERO SOBRE TODO POR LOS SERES HUMANOS QUE HAN SUFRIDO HERIDAS EN ESTE ACCIDENTE. MAÑANA VOY A VERLO Y SABER DE ELLOS Y QUE DEBO DE HACER. YO SOY GENTE QUE ME DEBO AL PUEBLO Y POR NO IMPACTARLOS A ELLOS MI CHOFER TUVO QUE COJER EL DESVIO Y LO DEMAS ES HISTORIA. ESPERO QUE TOOD ESTE BIEN Y MAÑANA IRE A VER COMO ESTA TODO. GRACIAS A TODOS POR SU PREOCUPACION. DIOS LE BENDIGA A TODOS.