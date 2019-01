Muere joven falcémica tras una cirugía estética

Los familiares de una joven de 27 años que murió la noche del miércoles luego de realizarse una cirugía estética en una clínica del Distrito Nacional, demandarán el centro por supuesta negligencia médica.



Según informaron sus familiares, Julia Arias Almonte falleció en Dermo Stetic Laser Clinic, ubicada en la calle Armando Oscar Pacheco, luego de que le practicaran una abdominoplastía con lipoescultura.

Dulce Almonte, madre de Arias Almonte, quien sufría de falcemia, dijo que su hija murió por negligencia médica, ya que realizaron la operación a pesar de la condición de salud de la fallecida y con carencia de equipos médicos.

“Cuando ella salió de la anestesia ella no aguantaba y el otro médico que no fue el que la operó, la movió, ella decía que le dolía la espalda, por el tipo de la anestesia que le habían puesto, que tenían que ponerle una dormida completa y no que ella se estuviera muriendo, entonces la movió de la posición que le dejó el cirujano y ahí le dio una embolia”, expresó.

Explicó que el referido centro no contaba con los equipos médicos necesarios al momento en que Arias Almonte entró en estado de gravedad.

Arias Almonte, quien era maquillista profesional y residía en el Ensanche Luperón, dejó en la orfandad a una niña de siete años.

Dulce Almonte dijo que estaba en desacuerdo conque su hija se operara, sin embargo la acompañó hasta el centro para que fuera intervenida.

“Ella decía que era hermosa, que se sentía linda, pero se quería quitar la barriga. Le dije te voy a acompañar, pero nunca pensé que era acompañándola hacia la muerte”, añadió.

Asimismo aseguró que la joven era una persona alegre, amistosa y muy querida.

Ana Arias, tía de la fallecida, indicó que los médicos de la clínica dijeron, después del fallecimiento, que no sabían que era falcemica.