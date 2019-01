El comercio se activa por día de los Reyes Magos

Largas filas había que hacer para empacar los regalos en cualquiera de las grandes de tiendas de juguetes establecidas en Santo Domingo.

Con la cercanía de este día feriado que se celebra cada 6 de Enero, el comercio se reactivó en la ciudad Capital. Desde la tarde de ayer, la avenida Duarte comenzó a presentar grandes en taponamientos, debido al flujo de compradores que salieron en busca de juguetes u otros regalos. Situación similar sucedía en la avenida Abraham Lincoln o en las cercanías de la calle El Conde.

En jugueterías como Juguetón las ventas de juegos educativos aumentaron, aunque los juguetes de temporada, como siempre, fueron los grandes protagonistas (hablando de juguetes) en estas fiestas navideñas. Es decir, muñecas como las LOL, las figuritas de Hatchimals o la máscara de Bumblebee han sido de los más solicitados en este fin e inicio de año.

“Tenemos las Pikmi Pop, que son productos de novedad de esta temporada. Es una paleta que viene con un peluchito. También están los squishis toys, que han sido la verdadera sensación de esta temporada. Están también las tradicionales colecciones de las marcas Mattel y Hasbro”, manifestó Pamela Rasuk, gerente de la tienda Juguetón de plaza Naco.

En tanto, en tiendas como El Mundo del Juguete y la Novia de Villa, las muñecas miniaturas marcaron la tendencia en este período. Como siempre los súper héroes de la Marvel o de DC Comics, las Barbies y las muñecas en miniatura coleccionables están en las preferencias.

Como una opción más barata para las personas de escasos recursos está Villa Consuelo, donde decenas de tiendas expenden juegos de versiones chinas o alternativas de las colecciones que se exhiben en tiendas más exclusivas de la capital.

En esas importadoras de Villa Consuelo predominan los juegos populares y tradicionales, como las muñecas, las pelotas, las bicicletas, los parchees y los aros hula hula.

“Mientras más se acerque el Día de Los Santos Reyes Magos, mayor será la cantidad de clientes que se verá en nuestra tienda”, indicó Julio César Díaz Martínez, gerente de la tienda Mundo del Juguete de Plaza Naco.

En el mundo de las consolas, este año disminuyeron las ventas de los videojuegos violentos, según un Taylor Pérez, el vendedor Powers Games. La preferencia estuvo situada entre los juegos deportivos y los de aventura, quedando rezagados los juegos de violencia que se impusieron durante años.

Temas como Detroit: Become Human, EA Sports Fifa 2018, Call of Dutty: Black Ops 4 y Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin’s Creed Odyssey y Tetris Effect son de los más solicitados en esta temporada