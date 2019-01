Muere joven de 27 años tras realizarse cirugía estética

Una joven de 27 años murió la noche del miércoles luego de realizarse una cirugía estética en una clínica del Distrito Nacional.

Según informaron sus familiares, Julia Arias Almonte falleció en Dermo Stetic Laser Clinic, ubicada en la calle Armando Oscar Pacheco, luego de que le practicaran una abdominoplastia con lipoescultura.

Dulce Almonte, madre de Arias Almonte, quien sufría de falcemia, dijo que su hija murió por negligencia médica, ya que realizaron lo operación a pesar de la condición de salud de la occisa y con carencia de equipos médicos.

“Cuando ella salió de la anestesia ella no aguantaba y el otro médico que no fue el que la operó, la movió, ella decía que le dolía la espalda, pero el tipo de la anestesia que le habían puesto, que tenían que ponerle una dormida completa y no que ella se estuviera muriendo, entonces la movió de la posición que le dejó el cirujano y ahí le dio una embolia”, expresó.

Almonte estaba en desacuerdo con su hija se operara. Añadió que el referido centro no contaba con los equipos médicos necesarios al momento en que la occisa entró en estado de gravedad.

Julia Arias Almonte, quien era maquillaste profesional y residía en el Ensanche Luperón, dejó a una niña de siete años.