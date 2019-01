¡Feliz Año!

Las heridas pasan pero no nos dejan iguales, nos desgastan cambiándonos la manera de creer, pensar y arriesgarnos, nos dejan marcados con dudas, nos vacunan contra el amor que todo lo cree, lo espera y lo soporta. El hombre común dirá que ama si lo aman, pero los hijos de Dios no son como todos, deben amar incluso a sus enemigos. Amar aunque no puedan, aunque no entiendan, a pesar de todo y en todo tiempo… ninguno podría llegar a la cruz sin fe y nadie podrá tomarla sin amor. Amar es un estilo de vida, el significado de nuestras victorias, el fundamento de nuestra resilencia, es la inteligencia de los obedientes y el arma del justo.

Ama a pesar de los daños y cosecha ricas bendiciones todo el año.