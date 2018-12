Hombre muere arrollado por una patana en la Jacobo Majluta

Un hombre murió este lunes al ser arrollado por una patana en la avenida Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Las informaciones preliminares indicaron que se trata de un buzo quien supuestamente, trato de subirse a una patana que transitaba por la zona y resbaló, quedando atrapado debajo del vehículo de carga pesada en la entrada conocida como Los Casabes.

El conductor de la patana fue identificado como Antonio Acevedo, quien fue detenido por las autoridades.

“Yo estaba pendiente a los vehículos que vienen de allá para acá para que no se me estrellen, porque ya yo tengo el espacio abierto para doblar. Yo no me di cuenta cuando él se estaba montando, me di cuenta con el golpe de la melliza-gomas-, que la melliza patinaron, entonces ahí me mandaron a parar, me paré, me desmonté del camión y ahí fue que lo vi metido debajo del camión”, dijo Acevedo.

Las autoridades tratan de viabilizar el tránsito en el lugar.