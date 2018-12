Video de momento en que ejecutaron preso que había escapado de centro de salud

View this post on Instagram

Circula en las redes sociales un video donde se ve cómo ejecutan al prófugo Jorge Gabriel Báez, en la comunidad Las Lavas de Villa Gonzáles, ayer. En principio la Policía informó que se trató de un intercambio de disparos, sin embargo en las imágenes se ve cuando es tirado al suelo y le disparan quitándole la vida. Se espera que la Policía Nacional emita un comunicado e investigue este hecho, mientras los familiares de Jorge Gabriel Báez aún no han dado declaraciones sobre el hecho. Video cortesía de Red Nacional de Comunicadores Dominicanos.