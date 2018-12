Prepárese a lo que viene

Juan TH: 2019 será definitorio para muchos. Como siempre, habrá buenos deseos. Pero eso no bastará. El gobierno se encargará de eliminar toda posibilidad de crecer armoniosamente en procura de bienestar y paz. Las pasiones y las ambiciones políticas se desbordarán. Los candidatos, sobre todo los del gobierno, gastarán millones y millones de pesos sin importarles la pobreza de los votantes. Las contradicciones entre Danilo y Leonel se agudizarán; las de Hipólito y Luis, también. No se ponga loco, cójalo suave, deje a los políticos y cuídese de no ser atracado, violado o muerto. Recuerde que nada es más importante y valioso que la vida.