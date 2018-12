Cine 2018: Rodajes aportaron RD$3.3 mil millones a economía

En su informe anual, la DGCine destacó las 23 películas estrenadas este año; de estas, 13 corresponden al género drama y ocho son comedias

La industria cinematográfica dominicana registró el rodaje de 86 proyectos cinematográficos nacionales y extranjeros, que aportaron a la economía local 3,338,182,008.58 de pesos en el 2018, según el informe anual de la Dirección General de Cine (DGCine).

En este mismo año se estrenaron 23 proyectos cinematográficos y la base de datos del Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE), concluyó el periodo con 5,666 registros, de los cuales 1,167 fueron emitidos en 2018. “Una cifra récord comparada con años anteriores. Esto se traduce en una mayor cantidad de empleos generados gracias al sector cinematográfico nacional”, aseguró la DGCine.

Los estrenos del 2018 iniciaron en enero con Cocote (dirigida por Nelson Carlos de los Santos), Jana (de Federico Segarra) , La tragedia de Río Verde (de Miguel Vásquez). Le siguieron Pobres millonarios (Roberto Ángel Salsedo), Cómplices (Luis Eduardo Reyes), Veneno (Tabaré Blanchard), Hermanos (Archie López), Botija (Fernando Fabian), Pulso (Giancarlos Beras Goico), En alta mar (Alfonso Rodríguez), El fantasma de mi novia (Francis Disla), Jugando a bailar (Roberto Ángel Salcedo), Trabajo sucio (David Pagán), El closet (Miguel Vásquez), la trilogía Rubirosa (Carlos Moreno y Hugo Rodríguez), Un 4to de Josué (Gabriel Valencia), Lo que siento por ti (Raul camilo), Solano (Patricia Solano y Juan Basanta), Que león (Frank Perozo), Amigo D (Francisco Valdez) y Juanita (de Leticia Tonos, la cual cierra la cartelera de cine dominicano).

Drama supera a la comedia

De las 23 películas estrenadas este año, 13 corresponden al género drama, ocho son comedias, una de suspenso y un documental. Si bien es cierto que las producciones de humor siguen acaparando la taquilla, estos datos de DGCine demuestran la marcada diversidad que ha experimentado el séptimo arte dominicano desde la entrada en vigencia de la Ley de Cine. Sin embargo, a pesar del dinamismo que se registra en la producción, la capacidad de los proyectos para generar movimiento taquillero es una de las metas pendientes entre las diversas compañías agrupadas en esta cadena productiva para que la industria sea realmente sana y creadora de públicos.

Presencia internacional

Los proyectos cinematográficos y audiovisuales internacionales rodados en el país y que aplicaron a los incentivos (Art. 39 de la Ley de Cine) fueron: Survivor Exatlón México, The Long Song, Tropical Cop Tales, E Project, The I Land, X Project, 47 Meters Down: The Next Chapter y The Havisham Effect.

Entre los rodajes que no aplicaron a los incentivos se destacan Change Of Heart, Unicorn Launch, Good Morning America, Summer Collection, The Caribbean Life (4), Cuando no quede nada, Plant Product You, Discover Dominican Repúblic, TUI – Dominican Republic, Bacardí Legs, Desafío 2018, Video Industrial Garmy Sports, Our Wedding Story – “Melissa + Israel”, Marriott, Living Our Core Values, Uber Presents, Everyday Sunday 2018, 7 La Villa: Bataille Des Couples (Batalla de pareja), Morgan Lane Photoshoot 2019, The Caribbean Life (5) y Young Women in Dominican Republic.

También, en esta lista figuran República Dominicana: La Joya del Caribe, Baseball Republic, Turistas, Reality Visitas Museos Zona Colonial Santo Domingo, White Boi, Boston Proper’s Spring Collection, Promoción Turística Hoteles Punta Cana, Bring Me, House Hunters Internacional, Japanese Head Family (Wafu Sohonke), Turismo Canadiense en República Dominicana, De lo mio, CNN Live Longer, Caminamos a La Frontera del Mundo, AIDA Caribbean – Impressions, Invitacion Au Voyage, Deep Planet Challenge, Happily Ever After Season 4, Boston Proper’s Summer Collection y Latin American Amateur Championship.

Cine RD en el extranjero

La DGCine también destacó en su informe anual los 22 premios internacionales que lograron producciones dominicanas en importantes festivales de cine. Filmes como Cocote, Carpinteros, Miriam miente, Patricia: el regreso de un sueño, Veneno, La isla rota y Jeffrey fueron galardonados en festivales de Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Australia, Turquía, República Checa, España y República Dominicana. También resaltó la participación en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde la República Dominicana fue el país invitado de honor, y la presencia en el Festival de Cine de Cannes, con un pabellón propio en el reconocido Marché Du Film.

33 proyectos

En la Cinemateca Dominicana se ejecutaron importantes proyectos de difusión cinematográfica.

RD$2,078,231

La Escuela de Cine Televisión y Fotografía de la UASD recibió una donación de equipos de filmación y edición.

38 actividades

Este año, la DGCine benefició a 1,727 personas con programas de capacitación y formación gratuita.