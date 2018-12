Abogado: Omega no puede tomar alcohol y no lo va a hacer porque no es propenso

El abogado de la defensa de Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como “Omega”, quien ayer fue puesto bajo libertar condicional, aclaró que el artista no está impedido de trabajar y que además puede acudir a centros de expendio de bebidas alcohólicas.

“Por su oficio, el señor Omega necesariamente tiene que estar en sitios de expendio de bebidas alcohólicas, lo que no puede hacer es tomar alcohol y no lo va a hacer porque él no es propenso a la bebida”, expresó César Ruiz, abogado.

Asimismo, explicó que mientras “El fuerte” estuvo en prisión tras ser condenado a cinco años de prisión por violencia de género e intrafamiliar, se le vulneraba su derecho de defensa porque el juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional no contaba los ocho meses de prisión preventiva suspendida que inicialmente agotó su cliente.

Estas declaraciones Ruiz las externó en respuesta a algunos juristas que entienden que ese recurso era improcedente.

“Violó los derechos fundamentales a Omega al rechazarle o impedirle su derecho de defensa que por vía de consecuencia eso deviene en una violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso”, explicó el abogado.

El intérprete de éxitos como “Si tú quieres”, “Quén tengo que hacer”, “Me tienen para”, entre otras, salió en libertad condicional la noche del jueves tras haber cumplido en el penal de La Victoria más de la mitad de la pena impuesta.

El cantante ha estado en prisión en otras ocasiones por diferentes hechos de violencia, incluidas agresiones a otras parejas. En el 2008 estuvo preso cerca de tres meses por agresión física contra una de sus exparejas, quien después retiró los cargos. En 2012 volvió a la cárcel acusado de golpear a una bailarina, pero también retiró su denuncia.

En marzo del 2012 pasó dos días detenido por golpear a un camarógrafo de la cadena de televisión Univision y en 2014 fue enviado tres meses a prisión preventiva por incumplir una medida de coerción dictada en su contra por su aparente implicación en un tiroteo.