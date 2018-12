Leonel dice no se siente viejo a los 65 años

El expresidente Leonel Fernández recibió las felicitaciones de amigos, seguidores y compañeros de su partido al cumplir 65 años.

Al agradecer a las personas que acudieron a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) para felicitarlo por su cumpleaños, Fernández dijo que los 60 años “son como la niñez de la vejez y que los 65 son la adolescencia de la vejez”.

Igualmente, dijo que no se siente viejo “y no se me olvidan las cosas”.

Fernández recibió un bizcocho de su madre, Yolanda Reyna, con el siguiente mensaje: “El futuro le pertenece a los que superan en el logro de sus sueños”.

Fernández estuvo acompañado de los miembros de los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Bautista Rojas Gómez, Radhamés Jiménez y César Pina Toribio. También el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y el director del proyecto RD2044, César Fernández.

Euclides Gutiérrez Félix, Jose Rafael Lantigua, Frank Rodríguez, Julio Horton, entre otros.

Varios artistas amenizan el cumpleaños 65 de Fernández y en las afueras varias personas hacen filas para saludar y felicitar al expresidente.