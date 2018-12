LeBron tiene una distensión en la ingle izquierda

OAKLAND, California. – LeBron James se sometió a una resonancia magnética que confirmó que el All-Star de Los Angeles Lakers tiene una distensión en la ingle izquierda.

Una fuente confirmó los resultados de la MRI a Marc Spears de The Undefeated. El Athletic informó por primera vez los resultados de la prueba de James. James twitteó su alivio y espera estar en la cancha pronto. Los Lakers, juegan en Sacramento el jueves.

Una fuente le dijo a Dave McMenamin de ESPN el martes por la noche que James sería considerado día tras día en espera de los resultados de MRI.

¡Esquivó una bala! Sheesh al Todopoderoso arriba! #BackInNoTime “, escribió James en su cuenta de Twitter.

La sensación inicial en el vestuario de los Lakers fue positiva y optimista después de que James sufrió la lesión durante el tercer cuarto en la victoria por 127-101 sobre Golden State Warriors el martes. James le dijo a Dave McMenamin de ESPN después del juego que “lo bueno es que el músculo está intacto”.

James sufrió la lesión cuando sobreextendió la ingle derecha al resbalarse mientras Draymond Green empujaba el balón lejos de él. James dijo que tuvo la lesión cuando volvió a la defensa justo después de esa jugada. Cuando el juego volvió al otro lado de la cancha, James no intentó seguir a sus compañeros de equipo y permaneció cerca del banco de los Lakers. Luego le dijo al personal médico y de entrenamiento de los Lakers que no se sentía bien.

“A mí las lesiones nunca me preocupan demasiado “, dijo James, quien tenía un dispositivo de estimulación eléctrica conectado a su cadera antes de que él y los Lakers regresaran a Los Ángeles el martes por la noche. “Fui capaz de caminar por mis propios medios. “Sentí un estallido y vi si podría estirarlo un par de veces y ver si me aliviaba pero no”.

“No lo sé”, agregó James más tarde cuando se le preguntó si esperaba perder el tiempo. “Veré lo que dice la resonancia magnética y veré cómo me siento por el resto del día (hoy) y mañana estaré en todo momento en rehabilitación y veremos cómo me siento el jueves cuando vayamos a Sacramento”.

Los Lakers (20-14) aún tienen que jugar un partido sin su estrella de franquicia. James ha jugado en 116 duelos consecutivos de temporada regular, uno de ellos debajo de su mejor marca personal, y 156 juegos consecutivos de temporada regular y de postemporada.

Kyle Kuzma y BrandonIngram tendrán que asumir la carga de puntuación y los Lakers buscarán más en el liderazgo veterano de Rajon Rondo si James pierde el tiempo. James está promediando 27.3 puntos, 8.3 rebotes y 7.1 asistencias esta temporada.

“Me enorgullece mucho mantenerme saludable, por eso me molestó no poder volver al juego”, dijo James. “Es más que nada estar disponible para mis compañeros de equipo, para mi cuerpo técnico, eso es algo que tomo más personal que cualquier otra cosa. Ojalá no sea una cosa larga y pueda volver lo antes posible “.

El equipo informó que LeBron no viajará con el resto de sus comañeros a Sacramento. Estará fuera para el juego de mañana y seguirá avanzando día a día.